Pitos, bronca, insultos, descalificaciones... y hasta una agresión. La tensión provocada ayer por la elección del representante español para Eurovisión dejó situaciones inéditas en la historia de nuestra televisión. El programa, presentado por Jaime Cantizano, vivió en su recta final uno de los momentos más vergonzosos e incómodos que se recuerdan. Y todo fruto de la disputa encendida entre los eurofans sobre quién debía ser nuestra voz en Kiev: Mirela o Manel Navarro.

Todo comenzó cuando el jurado profesional, liderado por los locutores de radio Xavi Martínez, Javier Cárdenas y Virginia Díaz, otorgaron una mejor puntuación a Manel Navarro frente a la otra gran favorita, Mirela. El público, ya por entonces, entendió que los votos otorgados por Xavi Martínez y Virginia Díaz (la máxima puntuación para el solista catalán y la peor para la madrileña) formaba parte de un amaño para hacer que el cantante de Sony pudiera acudir al certamen. Todo se enturbió más cuando el televoto elegía como favorita a Mirela y ambos artistas empataban a puntos. Por primera vez, y bajo mandato de TVE, las normas establecían que en caso de empate prevalecía la opinión de los expertos sobre la de los espectadores, lo que hizo que Manel Navarro se convirtiera en el ganador de la noche.

El apoyo del jurado al cantante catalán levantó ampollas desde el mismo momento en que sus integrantes fueron anunciados, ya que Xavi Martínez le brindó un gran apoyo mediático en su emisora, Los 40 Principales, cuando lanzó la canción. De hecho, gracias a la ayuda de Sony, "Do it for your lover" ha llegado a colarse en la lista de éxitos de la emisora. Una complicidad que levantó suspicacias entre algunos de los otros participantes en vista de la buena sintonía entre jurado y artista.

Entre abucheos, Manel Navarro se proclamó finalmente vencedor ya que por primera vez, era el jurado y no el televoto el que tenía la última palabra. La conclusión enfadó al público eurofan, que afeó al jurado su decisión y descalificó al nuevo representante español. Manel, muy nervioso ante la situación, respondió con un escondido corte de mangas segundos antes de volver a interpretar su tema, ya como ganador.

Pero la cosa no terminó ahí. Tras la gala, los otros dos miembros del jurado han confirmado que una persona que acudió a ver el programa agredió a Xavi Martínez. Según ha publicado la revista Cuore, el agresor sería el novio de una "conocidísima modelo" que agredió en la cara a Xavi Martínez dentro del plató y no el backstage.

"Nunca he vivido una situación semejante en el mundo de la música", señalaba Virginia Díaz tras denunciar la agresión a su compañero. La compañera de programa de Martínez en la radio, Gema Hurtado, también confirmó la agresión en su cuenta personal de Twitter.

Han agredido a @xavimartinez después de la gala de #ObjetivoEurovision Hasta que punto hemos perdido la **** cabeza? MUCHA vergüenza! — Gema Hurtado (@Gemahurtado_) 12 de febrero de 2017

Una denuncia a la que se ha sumado, horas después, el equipo completo de Los 40 y Prisa. "Queremos mostrar nuestro total apoyo a Xavi Martínez y expresar nuestra condena más firme contra la violencia", ha escrito la emisora radiofónica.

La empresa Prisa se ha unido también, condenando "el lamentable comportamiento de algunos en Objetivo Eurovisión".