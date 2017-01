Seis cantantes con un mismo objetivo: representar a España en Eurovisión 2017. TVE ha dado a conocer hoy las canciones de los cinco artistas elegidos de forma interna que optarán a suceder a Barei como abanderado español en el famoso festival. Todos ellos son cantantes profesionales, jóvenes (sólo uno de ellos supera los 30 años de edad) y con estilos diversos dentro de la música pop actual. Maika Barbero, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela Cabero y Paula Rojo medirán sus fuerzas en una gala que TVE emitirá a principios de febrero y en la que un jurado independiente y el público decidirán, con sus votos, quién de ellos será el abanderado español en Kiev. El ramillete de candidatos lo completa LeKlein, que ha obtenido el pasaporte para esa final tras vencer este jueves a Javián y Fruela en el Eurocasting, el proceso online abierto por TVE para dar una oportunidad a artistas y autores no vinculados a las grandes discográficas de nuestro país. ¿Cuál de los seis será nuestro próximo representante en Kiev?

Maika Barbero «Momento crítico»

Maika Barbero, catalana de cuarenta años y con un timbre de voz único, causó verdadero furor en las audiciones a ciegas del programa «La Voz» en el año 2012. Todos los 'coaches' se dieron la vuelta tras escuchar su interpretación de ‘Heaven’, de Brian Adams. La voz de Maika es rota, profunda, con desgarros sentimentales bien marcados que llaman la atención en una mujer. Con una clara predilección por el rock, Maika ha soñado desde siempre con triunfar en el mundo de la música y representar a España en Eurovisión. No lo ha tenido fácil: tal como ella señala, su aspecto físico le ha cerrado muchas puertas y en más de una ocasión se ha visto tentada en tirar la toalla. El año pasado, se presentó a la preselección suiza y quedó semifinalista. Ahora, tendrá la oportunidad de alcanzar su sueño y optar a representar a su país en el festival de música más importante. «Yo daría de qué hablar en Eurovisión», se atrevía a decír hace poco. Su tema para el festival se llama "Momento crítico" y está compuesto por Rafael Artesero y José Juan Santana.

Manel Navarro «Do it for your lover»

Manel Navarro es una joven promesa de la música, nacido hace veinte años en Sabadell (Barcelona) y fichado recientemente por Sony Music. Desde muy pequeño se interesó por la música, ya que su padre no dejaba de ponerle canciones de Bob Dylan. A los 14 años aprendió a tocar la guitarra, un instrumento del que nunca se separa. En su breve pero intensa carrera ha publicado algunos singles que han tenido muy buena acogida como «Brand new day» y «Candle». Manel pertenece también a la cartera de artistas de Must Producciones, artífices de las carreras de «Auryn» o «Sweet California». Su tema para Eurovisión se llama «Do it for your lover», que ya está a la venta en las plataformas digitales y ha entrado en la lista de Los 40 Principales como novedad de la semana.

Mario Jefferson «Spin my head (Fuera de control)»

Mario Jefferson es un joven malagueño de 26 años que ya ha participado en dos talent-shows: «X Factor» (2008) y «Operación Triunfo» (2011), Tras ambos programas, grabó su primer álbum debut («The Night I Forgot Your Name») con canciones compuestas por Zahara, Miss Caffeína, Efecto Mariposa o la cantante americana JoJo. «Me da respeto ir a Eurovisión por si la gente me odia por quedar en mala posición», llegó a decir hace poco tiempo. El andaluz competirá en la final de TVE con "Spin my head", un tema de Chris Wahle.

Mirela Cabero «Contigo»

Mirela es un rostro muy conocido por los eurofans, ya que ha participado hasta en tres ocasiones en los procesos de selección para elegir al representante español. En 2007, quedó segunda por detrás de D'Nash con la canción «La reina de la noche». Dos años después, volvería a quedarse a las puertas con la balada «Nada es comparable a ti». En 2012, también participó en el programa «La voz» bajo la tutela de Melendi, aunque no pasó de la ronda de batallas. Pese a formar parte actualmente del elenco del musical «El Rey León», Mireia sitúa Eurovisión como su gran objetivo. Para lograrlo, participará en la preselección con un tema titulado "Contigo" y compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, co-autor de temas españoles que ya han pasado por el festival como «I love you mi vida» (2007) de D'Nash, «Quédate Conmigo» (2012) de Pastora Soler y «Amanecer» (2015) de Edurne. «Algún año conseguiré representar a España en Eurovisión», dijo la artista hace algún tiempo tras sus varios intentos fallidos. La vida le da una nueva oportunidad.

Paula Rojo «Lo que nunca fue»

Paul Rojo también se hizo muy famosa tras participar en la primera edición de «La Voz» (2011) junto a Melendi. Aunque no consiguió el triunfo, su paso por el «talent-show» le permitió firmar un contrato con la discográfica Universal. «Solo tú», su primer single, fue un gran éxito en ventas y formó parte de su álbum debut titulado «Érase un sueño». Dos años más tarde publicaría «Creer para ver». . A lo largo de su corta carrera, Paula Rojo también ha trabajado junto a artistas como Jencarlos Canela, Coti, Dani Martín, Lagarto Amarillo o El Pescao. «Lo que nunca fue» es su apuesta para Eurovisión 2017

LeKlein «Ouch!»

LeKlein, la vencedora del Eurocasting, tiene 37 años y nació en Talavera de la Reina (Toledo). Premio Artista Revelación en los Premios 40 Principales del año 2002, la intérprete tiene una larga trayectoria trufada de colaboraciones, conciertos y canciones compuestas para otros artistas. Tras publicar con poco éxito su álbum de debut, LeKlein dio un giro de 180 grados a su carrera dejando de lado el pop blando con el que se había dado a conocer con su primer disco de estudio y se centró en componer y poner voz a sonidos electrónicos. En 2009, se incorporó al equipo de Matinée Group como vocalista y viajó mostrando su talento en discotecas y salas de fiestas de todo el mundo. Poco después, consiguió una residencia en uno de los templos de la música house: la sala Amnesia de Ibiza. Gracias a ello, LeKlein ha ganado en varias ocasiones el premio a Mejor artista house en los premios DJ Mags. Ha compuesto, además, canciones para Chenoa o D'Nash. «Ouch!» es su apuesta para representar a España en Eurovisión. Es, de las seis propuestas, la única íntegramente en inglés.