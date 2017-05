Salvador Sobral desata la misma euforia en Portugal que Ronaldo al conseguir la Eurocopa

Salvador Sobral y su anticarisma convertido en carisma han conseguido levantar el ánimo de un país tradicionalmente melancólico y apocado. Pero Portugal lleva meses instalado excepcionalmente en un estado de euforia que arrancó el pasado junio con la victoria de la selección capitaneada por Cristiano Ronaldo en la Eurocopa de Francia y se reactiva ahora gracias a la sentida emoción de «Amar pelos dois».

Europa entera se ha rendido a los pies de la canción compuesta por la hermanísima, la excelente intérprete de jazz vocal Luísa Sobral. El resultado es todo un derroche de sencillez sin pretensiones, una decidida apuesta por la calidad en detrimento de ese efectismo que tanto nos rodea. Lo ha dicho el propio Salvador con el premio ya en sus manos: «Es el triunfo de la música con sentimiento. Porque la música no son fuegos artificiales. Vivimos en un mundo de música desechable, de música "fast-food" sin contenido». Y está absolutamente legitimado para decirlo, con esta melodía conmovedora en boca de todos.

Tal vez el mayor ejemplo del fervor popular en el país vecino por Salvador lo constituye los instantes mágicos acontecidos en la céntrica Plaza Marqués Pombal de Lisboa. Una multitud abarrotaba el enclave, ubicado entre la Avenida da Liberdade y el Parque Eduardo VII, para festejar el cuarto título de Liga consecutivo del Benfica, recién obtenido en el Estadio da Luz. Los gritos de alegría se elevaban por encima de la explosión de luces, pero las pantallas gigantes marcaron el camino de la tregua en el júbilo cuando el cantante de 27 años subió al escenario en Kiev para defender «Amar pelos dois». Se hizo el silencio. Nadie se perdía un detalle de su actuación, esperando su final para estallar en un mar de aplausos.

Sobral no desaprovechó la ocasión para subrayar la conexión futbolera de su triunfo sin paliativos. «¿Yo un héroe nacional? No, no. En absoluto. Héroe nacional es Cristiano Ronaldo». La ilusión se dibuja en su rostro, igual que en los de sus compatriotas, por fin convencidos de que Portugal debe creer más en sus posibilidades, siguiendo el ejemplo de este entrañable Salvador.

Mientras tanto, él solo piensa en regresar a su país y poner en marcha la gira de conciertos que tiene contratada a partir del sábado 20 de mayo en la localidad de Marco de Canaveses. El día 26 en Cartaxo, el 27 en Ovar, el 10 de junio en Ílhavo, el 2 de julio en Lisboa y el 5 en Oporto le tocará el turno de mostrar de nuevo sus cualidades vocales en directo.