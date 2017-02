La Real Academia Española (RAE) ha reiterado que la canción que representa a España en Eurovisión debería "interpretarse íntegramente en español", a diferencia de la elegida para este año, 'Do it for your lover' de Manel Navarro, que alterna partes en inglés y en castellano.

"En opinión de la RAE, expresada ya en ocasiones anteriores, la canción que representa a España en Eurovisión debería interpretarse íntegramente en español, lengua común de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo", ha señalado a Europa Press un portavoz de la RAE.

Ya el año pasado la elección de 'Say yay', de Barei, supuso la primera vez que España acudió a Eurovisión con una canción íntegramente en inglés y generó críticas de los académicos de la lengua. Así, mientras José María Merino calificaba de "disparate" la decisión, el director de la RAE, Darío Villanueva, habló de "complejo de inferioridad". En aquella ocasión, RTVE sugirió a tres de los seis candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión 2016 que introdujeran algún pasaje en español en sus canciones realizadas íntegramente en inglés --algo que finalmente no hizo Barei--. A este respecto, fuentes del ente público aclararon a Europa Press que en ningún caso se trataba de una imposición que TVE hiciese a los artistas, sino de una sugerencia.

En esta edición, 'Do it for your lover' cuenta con una versión íntegra en inglés, pero a Eurovisión acudirá Navarro con la versión que alterna partes en inglés y en español.

El joven, originario de Sabadell (Barcelona), ha sido elegido en una gala celebrada este sábado, en la que público y jurado han votado entre los seis artistas que optaban a viajar a Kiev como representantes españoles. Pese a haber empatado a votos con la madrileña Mirela, que competía con un tema titulado 'Contigo', finalmente el jurado del concurso optó por el catalán. Esta decisión ha provocado tanto aplausos como abucheos de un público dividido entre los dos finalistas que optaban a ganar el concurso.

Tras ganar el certamen, el joven de Sabadell viajará a la capital ucraniana el próximo mes de mayo para representar a España en el concurso musical en el que participarán 43 países.