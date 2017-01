Mario Jefferson admite su preferencia por la versión en inglés de «Spin my head» para Eurovisión

La polémica del idioma vuelve a sobrevolar la preselección española para Eurovisión. Después de que Barei se convirtiera el año pasado en la primera representante de TVE en cantar solo en inglés su canción «Say Yay!», varios de los artistas que compiten este año por coger su relevo también presentan candidaturas con mezcla del castellano y del inglés. Uno de ellos es Mario Jefferson, que se presenta a Eurovisión con el tema «Spin my head». Según ha admitido el exparticipante de «talent shows» como «Factor X» u «Operación Triunfo», su opción pasa por eliminar el castellano de su letra y apostar por un tema íntegramente en inglés.

Así lo ha expresado en un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde explica que la versión en spanglish fue fruto de la «sugerencia» de la cadena pública. «Pero lo cierto es que hemos grabado la versión íntegra en inglés, íntegra en castellano y en spanglish», explica. La original, bajo la firma del sueco Chris Whale, está íntegramente en el idioma de Shakespeare y es, además, su opción preferida, según reitera el cantante en la grabación. La adaptación al castellano, por su parte, está realizada por el propio Mario y la cantante Mandy Santos. La mezcla de ambas es la que se escuchará, previsiblemente, en la gala «Objetivo Eurovisión» que TVE emitirá a mediados de febrero y en la que un jurado profesional y el público elegirán al abanderado español en Kiev.

El ente público siempre ha mostrado su preferencia por enviar al festival canciones que, al menos, contengan algo de letra en castellano. El año pasado, Barei se convirtió en la primera representante española en no hacerlo con «Say Yay». Además de fracasar tras ni siquiera superar el puesto 22, la RAE y hasta los máximos responsables de la cadena cargaron posteriormente contra la cantante por empecinarse en menospreciar el castellano.

Este año, todos los temas elegidos internamente por TVE presentan, al menos, una parte de la letra en español. La única excepción es «Ouch!», el tema de LeKlein elegido a través del proceso online abierto por la cadena para dar una oportunidad a artistas no vinculados a las grandes discográficas. Y la intérprete, además, ya ha dejado claro que no tiene intención de cambiar su canción. «El idioma universal de la música es el inglés y no podemos luchar contra ello. Para llegar al máximo número de personas posibles en Europa, debemos llevar una canción en esta lengua para que la gente en tres minutos pueda entender lo que estás diciendo. Yo quiero ganar Eurovisión y eso pasa por cantar en inglés», señalaba minutos después de vencer en el Eurocasting. La patata caliente del idioma vuelve a explotar en las manos de TVE a menos de un mes para elegir al representante.