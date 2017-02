Manel Navarro será nuestra voz en Eurovisión 2017. El cantante catalán, de sólo 20 años, se impuso en la gala que TVE emitió anoche para designar a nuestro próximo representante gracias al apoyo del jurado profesional y de los espectadores. El artista se subirá al escenario del famoso festival el próximo 13 de mayo para interpretar la canción «Do it for your lover», compuesta por él mismo.

Pero, ¿quién es este joven talento que ha conseguido el privilegio de acudir al show musical más importante del mundo? Pese a su juventud, Manel Navarro ya tiene una amplia experiencia en el mundo de la música y en concursos. Despertó su interés por este arte desde muy niño gracias a la ferviente pasión de su padre, que le ponía constantemente canciones de Bob Dylan. A los 14 años, fue él quien le regaló su primera guitarra. Desde entonces, casi de forma autodidacta, Manel Navarro fue aprendiendo a tocar y a componer sus primeros temas. Según él mismo reconoce, sus claros referentes son Ed Sheran, The Rolling Stones o DJ Kygo. También le sirve como inspiración la música de James Bay, Ben Howard, Hozier o Passenger, todos ellos de tradición británica. Pese a participar en Eurovisión con una canción en 'spanglish', Manel se considera un artista «anglo» y todos sus temas son en inglés.

El joven catalán comenzó su carrera colgando en internet «covers» de canciones interpretadas por famosos artistas del panorama internacional, logrando una gran aceptación. En 2014, probó suerte en el mundo de los concursos formando parte de «Teen star», una competición a nivel autonómico para jóvenes talentos del cual salió victorioso con su versión de «Hold on, we're going home» del canadiense Drake. Tras el concurso, firmó su primer contrato discográfico con TeenStarRecords. Pese a su éxito en este primer concurso, Manel Navarro nunca se ha visto tentado para participar en algunos de los «show-talents» que inundan la parrilla televisiva. «Cada persona que quiere dedicarse al mundo de la música busca el camino más idóneo para conseguirlo. Y los programas de televisión te dan a conocer muchísimo. Pero yo no me he visto en la necesidad de hacerlo. Soy cantautor, me gusta tocar la guitarra y en este tipo de programas no sales nunca con instrumentos al escenario. Además, es posible que me hicieran cantar cosas que no se ajustan a mi estilo. No es lo mío, creo», señalaba Manel a ABC hace apenas unos días.

Y es estrategia le ha llevado al éxito. Sólo meses después fichó por Must Producciones, la agencia que ha impulsado las carreras de grupos tan relevantes del panorama musical español como Auryn y Sweet California. Para esta última banda, Manel Navarro hizo de telonero en los conciertos de la gira «Wonder Tour». Así, grabó su primer tema propio:«Brand new day».

En 2016 da el gran salto y ficha por Sony Music, una de las discográficas más importantes de la industria. Su primer trabajo con este sello es «Candle», el single de mayor éxito hasta la fecha. A principios de este año, su estrategia cambia por completo y apunta a Eurovisión. Apadrinado por su discográfica, presenta su canción «Do it for your lover» como canción para acudir al festival como representante español. TVE acepta la propuesta y lo incluye dentro de las cinco propuestas elegidas de forma interna. «El festival es un escaparate enorme para cualquier artista y una oportunidad que no puedes rechazar», dice. Gracias a la influencia de Sony, la canción comienza a sonar también en Los 40 Principales y entra en su prestigiosa lista de éxitos, alcanzando el puesto 34. «'Do it four your lover es una propuesta muy actual y perfectamente podría sonar en las radios de toda Europa. Y España nunca ha llevado a nadie de mi perfil», asegura confiando en sus opciones.

Tras ser elegido como el candidato para Eurovisión, Manel Navarro grabará el videoclip de su canción e intentará promocionarse en algunos de los conciertos con los candidatos eurovisivos que se celebran por toda Europa antes del festival. El cantante tiene también el sueño de publicar su primer disco, una meta ya a su alcance tras ser el elegido para representar a España.