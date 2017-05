Lisboa será la sede de Eurovisión 2018

Eurovisión vuelve al sur de Europa. Once años después de que Grecia acogiera por primera vez el festival tras la victoria de Helena Paparizou y su canción "My number one", el triunfo de Salvador Sobral con el tema "Amar pelos dois" devuelve el famoso festival de la música a la parte sur del continente. RTP, la televisión pública portuguesa, ha confirmado esta tarde que la capital Lisboa acogerá el concurso en la segunda o tercera semana de mayo de 2017.

La cadena ya está manos a la obra para organizar la 63º edición del certamen. El director de RTP, Nuno Artur Silva, ya ha reunido a su equipo y esta semana comienzan las primeros encuentros de trabajo y a perfilar las líneas que se seguirán para sacar adelanto este proyecto de gran envergadura. El estadio aún no está cerrado pero todo apunta a que será el MEO Arena, un pabellón creado para la EXPO de Lisboa en 1998 y que cuenta con una capacidad para 20.000 personas. De momento, ya se ha confirmado su disponibilidad para las fechas de Eurovisión. En 2005 fue sede de los MTV Europe Music Awards y en el recinto han actuado artistas de renombre mundial como Rihanna, Lady Gaga o Miley Cyrus.

Salvador Sobral fue el ganador del festival con puntuación récord gracias a su canción "Amar pelos dois". Ha sido el primer triunfo para Portugal en el concurso tras 48 participaciones. Una multitud recibió ayer en el aeropuerto de Lisboa al cantante, considerado un "héroe nacional" después de que consiguiera este sábado que Portugal ganase por primera vez en su historia el festival de Eurovisión. Con flores, banderas de Portugal y numerosas pancartas, en las que le daban las gracias, los compatriotas de Sobral esperaron su llegada cantando la canción ganadora hasta que, algo abrumado, el cantante llegó acompañado de su hermana y compositora del tema, Luísa Sobral. El artista ya tiene vendidas todas las entradas para sus próximos conciertos.