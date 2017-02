El jurado elegirá al representante español en Eurovisión 2017 en caso de empate

Más poder para el jurado que votará para elegir al representante español en Eurovisión 2017. TVE ha designado a Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez como las voces profesionales que tendrán el 50% de la decisión en el programa «Objetivo Eurovisión» que se emitirá este sábado (La 1, 22.05h.). El otro 50% lo tendrá el público a través de sus llamadas telefónicas y envío de SMS, aunque en caso de empate será únicamente el jurado quien designará al ganador. Es la primera vez en la historia de las preselecciones de TVE para el festival que un empate al final de las votaciones se romperá con la decisión del jurado y no de los espectadores.

TVE ha elegido a los tres locutores de radio por ser expertos en la actualidad musical y en las nuevas tendencias. Javier Cárdenas es director y conductor del programa ‘Levántate y Cárdenas’, de Europa FM, y de ‘Hora punta’ en La 1. Además, ha obtenido un premio Ondas en 2008 a la Innovación radiofónica y el Premio Antena de Oro en 2015 a mejor presentador de Radio.

Xavi Martínez dirige y presenta el programa líder de audiencia ‘Lo+40’ en LOS40, y es creador también de ‘Real’, un formato donde los artistas muestran su lado más personal. El locutor, que ha entrevistado a los mejores artistas nacionales e internacionales del momento, ha dado a conocer en España a fenómenos como «One Direction», «Fifth Harmony», «Sweet California» o «Morat».

Virginia Díaz, por último, es subdirectora de Los Conciertos de Radio 3 y directora y presentadora de ‘180 Grados’, de Radio 3. También presenta ‘Cachitos de Hierro y Cromo’ en La 2, un collage musical confeccionado a partir del archivo de RTVE.

El público podrá elegir a su favorito llamando a un teléfono 905 (con un coste de 1,20 euros + IVA desde fijo y 1,65+ IVA desde teléfono móvil) o enviando un SMS (0,90 euros + IVA) a través de su teléfono móvil.

Seis aspirantes y un ganador

Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los cinco jóvenes artistas profesionales seleccionados de manera interna en RTVE que competirán, junto con LeKlein, ganadora del #EuroCasting, por representar a España en el certamen.

Manel Navarro será el primero en pisar el escenario de ‘Objetivo Eurovisión’, con la canción ‘Do it for your lover’. Tras él, LeKlein con ‘Ouch!’, Paula Rojo con ‘Lo que nunca fue’, Mario Jefferson y ‘Spin my head’, Maika con ‘Momento crítico’ y Mirela con la canción ‘Contigo’, que cerrará el bloque de actuaciones de los candidatos. Tras la última actuación se abrirán las votaciones.

‘Objetivo Eurovisión’, que será presentado por Jaime Cantizano, incluirá un potente comienzo y la actuación de grandes invitados muy relacionados con el festival, como Barei, participante del año pasado del certamen, David Civera, en 2001; y Karina (1971). Tampoco se perderán la cita Roko y Edu Soto, que protagonizarán un medley eurovisivo, y el coro Black Light Gospel.

Eurovisión 2017 tendrá lugar los días 9, 11 y 13 de mayo de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania), con capacidad para 11.000 espectadores. 43 países acudirán al evento, el mayor número de participantes en la historia del festival junto con las ediciones de 2008 y 2011. España, como miembro del «Big5», accede directamente a la final al igual que Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y la anfitriona Ucrania.