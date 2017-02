Un nuevo mazazo. Mirela Cabero, la cantante que quedó este sábado segunda en la polémica gala de «Objetivo Eurovisión», ha anunciado a través de las redes sociales el fallecimiento de su abuelo sólo dos días después de su participación en el programa de TVE.

«No se como empezar esto... creo que lo mejor que te puedo decir es ¡gracias! Gracias por ser mi impulso diario, por hacerme sentir fuerte en las peores situaciones. Gracias por hacerme amar la música, por ser el mejor padre, esposo y abuelo. El más luchador; mi guerrero. El que no me dejaba llorar, el que más me ha consentido, y más me ha entendido; mi más fiel seguidor. Gracias por tu infinito amor abuelo», expresaba la cantante en su cuenta de Instagram junto a una tierna foto de ambos cuando ella era niña. «No hace falta que te recuerde porque siempre estarás conmigo. Ya te extraño y no han pasado más que unas horas! Gracias por tu último beso, por tu último abrazo. Gracias por ser infinito! Siempre cantaré para ti! Siempre contigo! Te quiero Abuelo».

Esta trágica pérdida para la artista se une al amargo sabor que le dejó su participación este sábado en el programa «Objetivo Eurovisión». Pese a ser la favorita del televoto, la madrileña tuvo que conformarse con el segundo puesto, el mismo lugar que obtuvo en otro de sus dos intentos anteriores por alcanzar el sueño de representar a España en el famoso festival.

Sin embargo, tal como admite su entorno, ahora «duele más» por las incesantes denuncias de fraude en el proceso que hizo ganador a su rival Manel Navarro. «Lo está pasando muy mal, pero su familia y sus compañeros la estamos cuidando para que se sienta arropada», señalaba ayer a ABC su mánager Tomás Limeres.