Denigrado, insultado... y agredido. Xavi Martínez tardará en olvidar la noche en la que fue miembro del jurado de «Objetivo Eurovisión», el programa que TVE emitió el pasado sábado para elegir al nuevo representante español. El locutor de «Los 40 Principales» participó en el panel de expertos, junto a Javier Cárdenas y Virginia Díaz, que debía decidir cuál de las seis propuestas presentadas era la mejor para acudir bajo la bandera española a Kiev. En sus manos estaba el 50% de la decisión, mientras que el televoto condicionaría el otro 50%. Si tras la suma de ambas fuerzas había un empate entre dos o más candidatos, las normas del programa establecían que sería el jurado quien decidiría el ganador.

Y así fue. Manel Navarro y Mirela empataron a 58 puntos tras ambas votaciones y tanto Xavi Martínez como Virginia Díaz se inclinaron por el catalán como representante español. Algo que indignó a los eurofans que nutrían las gradas del plató de TVE, que apostaron por Mirela como su favorita. Fue ahí cuando empezó una gran bronca televisada que incluyó gritos e insultos contra el ganador y el jurado.

Pero la cosa no terminó ahí. Tras la gala, una persona que acudió al plató agredió a Xavi Martínez. 24 horas después de lo sucedido, el propio locutor de radio ha contado a través de un post en internet todo lo que vivió este sábado. «Los insultos y las amenazas se repetían en la grada, justo detrás de mí. Fue evidente la falta de respeto. Gritos de “Tongo”, “No te da vergüenza vendido” o “Estás comprado” fueron piropos entre tanta violencia verbal. Luego vino la física», explica. «Todavía en plató, al acercarme a saludar a los participantes tras las votaciones, varias personas me amenazaron. “Hijo de puta”, “Te vamos a matar”, “Estás muerto”. Gritos ensordecedores. Descontrol total. Y luego, un golpe en la cara de unos individuos que me esperaban justo detrás del escenario, cuando decidí abandonar el plató ante tal bochorno. Golpe de una persona, absolutamente enfurecida, que creyó que lo más oportuno era utilizar la violencia para dejarme claro que yo tenía toda la culpa de lo sucedido. Una mala elección. Grabada en vídeo, por cierto. Y con varios testigos presentes. Pudo haber sido mucho peor».

El locutor de radio calificaba el suceso como el «más vergonzoso, lamentable y violento» de toda su carrera. Sobre las acusaciones de fraude en sus votaciones, Xavi Martínez niega cualquier intento deliberado de favorecer a Manel Navarro «Si gana tu candidato, las reglas son buenas. Si no lo hace, las reglas son malas. Bravo. (...) Entiendo que no debe ser agradable como candidato, que uno de tus competidores suene habitualmente en la radio musical más escuchada del país. Que le hagan entrevistas (no como candidato a Eurovision, sino como artista que presenta una canción) con una gran difusión. Lo entiendo. Pero hay que aceptarlo. Si Manel suena en Los40, es porque nos gusta su música, no porque fuera a representar a España en un festival. De hecho, su canción empezó a sonar mucho antes de que conociéramos que iba a ser candidato. Y la canción de Mirela era antagónica a lo que yo consideraba que debía ser una canción con buenas posibilidades en Eurovision».

Xavi Martínez ha querido también expresar su respeto a la comunidad eurofan - «no todos han demostrado violencia y mala educación» - pero tras lo ocurrido el sábado se desvinculará «por completo» de cualquier aspecto relacionado con Eurovision. «Hay un fanatismo tremendo y violencia. Tengo mucho cariño por personas que viven Eurovisión de otra manera, pero hay otras que no me gustan», sentencia.