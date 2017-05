Xavi Martínez se arrepiente de haber elegido a Manel Navarro como el representante de España en Eurovisión. Después de que el artista catalán quedara último en la final celebrada el pasado sábado en Kiev, el programa «Cazamariposas» de Divinity ha entrevistado al popular locutor de la emisora «Los 40 Principales» para saber su opinión sobre la actuación que su pupilo hizo en el famoso certamen. Para sorpresa de todos, el profesional ha arremetido contra el cantante y reconoce que tal vez no fue acertada su elección.

«Manel no estuvo bien, decepcionó muchísimo. En los ensayos estuvo mucho mejor. Es una pena que le saliera el gallo, pero de todos modos tampoco convenció al jurado», señala Martínez, que le dio su máxima puntuación durante la polémico preselección que TVE organizó el pasado mes de febrero. De hecho, el locutor se siente culpable del último puesto obtenido por España. "¿Cómo voy a decir que no me siento culpable? No se puede defender lo indefendible. No es solo culpa del gallo. El gallo es lo más llamativo, con lo que la gente hace la broma. No gustó la canción y no era adecuada para el Festival. Allí no funcionó, ha quedado clarísimo. Hay que hacer autocrítica», señala el prestigioso experto.

Xavi Martínez estuvo en el ojo del huracán por los vínculos profesionales que le unían al por entonces candidato Manel Navarro. El locutor de Los 40 Principales había manifestado en días anteriores a la gala su predilección por el artista catalán y confiaba en su elección como candidato para Eurovisión. Además, Sony había muy fuerte para que su canción «Do it for your lover» sonara en la radio del grupo PRISA. «A Manel lo queremos mucho y lo apoyaremos para que ojalá sea él el que nos represente en Eurovisión. A mí me haría una ilusión especial», expresó el locutor en antena en el mismo programa donde también desveló que había cenado con él.

La relación de ambos puso en duda la supuesta objetividad de Xavi Martínez como miembro del jurado de «Objetivo Eurovisión». En aquella gala, el profesional dio su mínima puntuación a Mirela, la favorita de los eurofans, y la máxima al artista catalán. «No sabremos nunca cómo hubiera quedado Mirela. No sabemos si Contigo hubiera despertado más simpatía en Europa. Cuando ves las cosas con perspectiva te das cuenta de que, quizá, no estuve acertado con la elección», ha apuntado finalmente Xavi Martínez en el programa «Cazamariposas».