Uno de los secretos más importantes del próximo festival de Eurovisión ha sido por fin desvelado. La televisión pública ucranaiana ha dado a conocer hoy el diseño del escenario que pisarán los 43 cantantes que pugnarán por lograr el triunfo. Tiene forma circular, a modo de huella, que ejemplifica el lema del certamen presentado ayer por la organización: «Celebrate diversity» («Celebra la diversidad»).

El escenario ha sido creado por Florian Wieder, que ya diseñó los escenarios de Düsseldorf 2011, Baku 2012 y Vierna 2015. El diseño para 2017 simboliza que Ucrania será el centro de Europa el próximo mes de mayo y permitirá a los espectadores estar tan cerca de los artistas como sea posible. El diseño dinámico del escenario creará un aspecto único para cada artista, lo que brindará a los cantantes la oportunidad de brillar durante su actuación.

La organización también presentó ayer el logo de la próxima edición, inspirado en un collar de cuentas tradicional ucraniano conocido como 'Namysto'. Estos collares son «un amuleto protector y un símbolo de la belleza y la salud». De este modo, la pieza de joyería está compuesta por numerosas cuentas diferentes, cada una de ellas con su propio diseño.

En este sentido, el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión (UER), Jon Ola Sand, ha explicado que la idea de celebrar la diversidad se basa en el tema de 'Come Together' del año pasado y «está en el corazón de los valores de Eurovisión», y ha añadido que la incorporación de este «hermoso» y «significativo» logotipo basado en un amuleto tradicional «da no sólo un sentido de la historia y el patrimonio, sino también un aspecto moderno».

Eurovisión 2017 tendrá lugar los días 9, 11 y 13 de mayo de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania), con capacidad para 11.000 espectadores. 43 países acudirán al evento, el mayor número de participantes en la historia del festival junto con las ediciones de 2008 y 2011.