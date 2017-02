Eurovisión es el examen que España siempre suspende. TVE elige esta noche a nuestro próximo representante en el festival lastrado por el triste bagaje que atesora: 48 años sin ganar y una suma indecente de fracasos. El último, el de Barei el año pasado con una candidatura que confiaba sus opciones en un tema cien por cien en inglés. Fue el último experimento, la esperanza a la que aferrarse en mitad del caos y el desánimo. No funcionó y TVE solo recibió como recompensa una fuerte polémica interna por haber roto con la tradición de apostar por el castellano en un evento internacional que siguen más de doscientos millones de espectadores.

Este año, las expectativas no parecen ser mejores. Mientras el continente decide sus candidaturas para la próxima edición, España ocupa el penúltimo puesto en las casas de apuestas. Todos los demás países, incluso los que aún no han desvelado sus cartas, transmiten más confianza a aquellos que ven en el festival una oportunidad para ganar dinero.

Seis cantantes tienen en sus manos la tarea de modificar este fatal rumbo. Manel Navarro, Mirela, Maika, Mario Jefferson, Paula Rojo y LeKlein compiten esta noche en «Objetivo Eurovisión» por convertirse en el nuevo abanderado español. La decisión, una vez más, recaerá en el público y en un jurado especializado formado por Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez. TVE ha elegido como expertos a los tres locutores de radio «por sus conocimientos sobre la actualidad musical y las nuevas tendencias». Pese a que el peso de jurado y televoto será el mismo (un 50% para cada uno), TVE permitirá por primera vez que, en caso de empate, sean los expertos y no la audiencia quienes finalmente elijan al ganador.

El show incluirá, además, las actuaciones de exrepresentantes en el festival, como Barei (2016), David Civera (2001) y Karina (1971). Tampoco se perderán la cita los exconcursantes de «Tu cara me suena» Roko y Edu Soto, que protagonizarán un «medley» eurovisivo.

Un conductor «novato»

La gala contará también con otra gran novedad: su presentador. Jaime Cantizano se estrena en un programa relacionado con el festival tras un breve paréntesis en el mundo televisivo que ha aprovechado para celebrar su reciente paternidad. «Eurovisión es una propuesta que aceptas sí o sí. Un presentador no puede rechazar un programa que es, al fin y al cabo, una fiesta de la música en la que elegimos algo tan importante como a nuestro representante», señala el jerezano a ABC horas antes de la gran cita. Para él, la causa de los continuos fracasos en Eurovisión viene derivada de la alta competencia. «Participan más de cuarenta países y es muy difícil batir a todos. Además, los países del este son los que más apuestan por ganar. Los de la vieja Europa, como España, no tenemos ese espíritu rejuvenecedor», sentencia.

Manel Navarro será el primero en pisar el escenario de ‘Objetivo Eurovisión’, con la canción ‘Do it for your lover’. Tras él, LeKlein con ‘Ouch!’, Paula Rojo con ‘Lo que nunca fue’, Mario Jefferson y ‘Spin my head’, Maika con ‘Momento crítico’ y Mirela con la canción ‘Contigo’, que cerrará el bloque de actuaciones de los candidatos. Tras la última actuación se abrirán las votaciones.