Mirela pisa fuerte en su camino a Eurovisión. La cantante madrileña, que ya ha intentado hasta en otras tres ocasiones anteriores representar a España en el famoso festival, lidera las encuestas online como la favorita de los eurofans para defender a TVE en el certamen que se celebrará el próximo 13 de mayo en Kiev.

En eurovision-spain.com, la web más importante sobre el festival en lengua castellana, Mirela ocupa la primera plaza con el 34,2% de los votos, seguido muy de cerca por Manel Navarro con el 33,8%. Los otros candidatos de la preselección no superan el 20% de los apoyos. En wiwibloggs, mientras, la diferencia entre ambos es aún mayor. Mirela consigue el 34,92% de apoyos de los lectores, mientras que Navarro ha de conformarse con el 31,1%.

Por si fuera poco, también hay buenas noticias para ella en las listas de ventas. «Contigo», su apuesta para el concurso, ha logrado situarse entre los temas más vendidos en España pocas horas después de su lanzamiento. La canción, un tema latino y con mucho ritmo, ha llegado a escalar hasta el puesto número 4 en iTunes y el lyric video colgado en YouTube supera las 130.000 reproducciones en apenas dos días. Anteriores representantes como Barei (2016) y Ruth Lorenzo (2014) también consiguieron situar sus canciones entre las más vendidas antes de ganar sus respectivas preselecciones y defender a España en Eurovisión. Mientras, su rival Manel Navarro ha entrado en el top100 de iTunes con «Do it for your lover» y sonar como novedad de la semana en Los 40 principales.

Mirela es un rostro muy conocido por los eurofans españoles. En 2007, quedó segunda en la preselección para Eurovisión con la canción «La reina de la noche». Al año siguiente se presentó al casting online con el tema «Stronger», aunque no llegó a la final. En 2009, compitió de nuevo con la balada «Nada es comparable a ti» y volvió a quedarse muy cerca del triunfo. La madrileña también se ha convertido en un rostro famoso gracias a su paso por el programa «La voz» bajo la tutela de Melendi, aunque no superó la ronda de batallas.

«Algún año conseguiré representar a España en Eurovisión», dijo la artista hace algún tiempo tras sus varios intentos fallidos. Ahora, tiene de nuevo la oportunidad de alcanzar su sueño gracias a la canción compuesta por Tony Sánchez-Ohlsson, co-autor de propuestas españolas que ya han pasado por el festival como «I love you mi vida» (2007) de D'Nash, «Quédate Conmigo» (2012) de Pastora Soler y «Amanecer» (2015) de Edurne. Isaac Luque y Ander Pérez, del grupo Andermay, también son coautores de «Contigo».