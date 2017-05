Con semblante cansado, Manel Navarro ha comparecido ante los medios españoles nada más bajarse del escenario para expresar su tristeza por el resultado cosechado en la final del festival de Eurovisión. El artista catalán ha sido último en dicha gala con sólo cinco puntos del televoto portugués, el quinto farolillo rojo de España en la historia eurovisiva. "No me voy triste a casa, aunque es verdad que no me esperaba quedar último y el momento de la green room ha sido duro", ha reconocido ante la prensa un Manel que no ha querido hacer autocrítica de su paso por Eurovisión. "Hemos hecho un trabajo muy bueno. Ha sido una experiencia que voy a recordar siempre para bien. Tal vez la canción no ha gustado y no era eurovisiva. Pero autocrítica, ninguna". (Así ha sido la actuación de Manel Navarro en Eurovisión 2017)

Sobre el polémico gallo que le ha salido durante el momento álgido del tema, Manel Navarro ha quitado hierro al asunto aunque ha lamentado que haya ocurrido justo el día de la final. "La actuación ha ido muy bien salvo el gallo que ha salido por ahí. Manda cojones que nunca haya desafinado en ese trozo de la canción y en la final, sí. Pero tampoco creo que haya que hacer un drama con esto"

El candidato español quiere ahora pasar página y centrarse en sus futuros proyectos. "Voy a hacer a trabajar duro para los conciertos que tengo previstos en junio y para mi futuro disco"

TVE defiende a su candidato

Por su parte, la nueva jefa de delegación de TVE ha defendido el trabajo del artista español. "Esperábamos un mejor resultado pero apoyamos a Manel. Estamos muy contentos con lo que hemos visto sobre el escenario. Ha que estar preparados para ser el primero o el último. Estas cosas pasan", ha explicado a los medios Ana María Bordás. Preguntada de nuevo por la polémica elección de Manel en la preselección, la delegada ha eludido dar una respuesta concreta. "Ganó una selección y presentamos a Manel porque era el que había ganado. No voy a entrar más en ese tema", se ha limitado a decir.

Bordás también ha defendido el papel de TVE en Eurovisión. "Es una empresa muy seria, mucho más de lo que vosotros dais a entender. No hacemos tonterías", ha dicho mientras Manel Navarro ha recalcado hasta en dos ocasiones que la culpa del mal resultado no ha sido de la cadena pública.