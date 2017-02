Manel Navarro va a pisar Kiev antes de lo que muchos pensaban. El representante de España en Eurovisión 2017 ha sido invitado por la televisión ucraniana para cantar este sábado su tema «Do it for your lover» en la tercera semifinal del país que será anfitrión del festival este año. Es la primera aparición internacional del artista catalán después de su elección como candidato español en la gala «Objetivo Eurovisión».

Manel sigue los pasos de Barei, que el año pasado también fue invitada a una edición en la que la aspirante Jamala competía por representar a su país en el festival. Finalmente lo consiguió y, sólo tres meses después, ganó el concurso con su canción «1944». Ahora, Jamala es uno de los tres miembros del jurado que eligen, junto al público, la mejor propuesta para este año. Tras la tercera semifinal de este sábado, seis cantantes se batirán en duelo el próximo fin de semana por lograr la victoria y representar a Ucrania en casa.

Manel Navarro fue elegido como el abanderado español bajo una oleada de denuncias, acusaciones y sospechas de amaño. «Intentando volver a la normalidad», decía ayer en su cuenta de Twitter tras la tormenta mediática en la que se ha visto envuelto por el presunto fraude urdido por TVE para darle como ganador. En el espacio presentado por Jaime Cantizano, el jurado formado por Xavi Martínez, Virginia Díaz y Javier Cárdenas le dio la llave de la victoria tras romper el empate a puntos que se produjo entre el cantante de Sony y Mirela, la favorita de un público eurofan que se tomó muy mal el desenlace del concurso.

Los seguidores del concurso presentes en el plató abuchearon, insultaron e incluso amenazaron al panel de expertos y al propio Manel Navarro en unos últimos minutos de directo bochornosos sobre los que TVE todavía no ha dado explicaciones.