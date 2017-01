«Todavía me siento incómodo cuando poso para las fotos», dice un nervioso Manel Navarro ante el objetivo de la fotógrafa de ABC. El intérprete catalán, de sólo veinte años, reconoce aún cierta inexperiencia en las sesiones fotográficas y juega con su pelo alborotado en busca de la instantánea perfecta. Acaba de llegar de hacer una entrevista y en su agenda todavía quedan muchos otros compromisos antes de la gran final en la que pugnará por el codiciado honor de representar a España en Eurovisión. Una meta que debería ser sencilla para un cantante que, pese a su juventud, ya ha conseguido fichar por la discográfica Sony y colocar su canción en la radio musical más escuchada del país. Pero Manel prefiere mantenerse prudente ante las encuestas en internet que le son favorables. «Todo dependerá del directo que haga el día de la gala», asegura. Y como si fuera una prueba de fuego, coge su guitarra y comienza a cantar el tema que le podría dar el billete a Kiev. El set de ABC se inunda entonces de su calida voz y de los acordes de su guitarra, que lo acompañan a la perfección. Mira incluso, con cierto descaro, a la cámara que lo filma. «Estoy un poco resfriado, ¿lo he hecho bien?», pregunta justo al acabar, muy interesado por nuestro veredicto. Está claro que cantar se le da mejor que posar para las fotos.

- Eres el benjamín de los seis candidatos y acabas de empezar en el mundo de la música. ¿No es un poco peligroso querer ir a Eurovisión tan pronto?

- Bueno, hace un mes nos ofrecieron la oportunidad de participar en la preselección y, después de valorarlo detenidamente, decidimos dar el paso. ¡Estoy con muchas ganas!

- ¿Tuviste muchas dudas?

- Durante unos días sopesamos las cosas buenas y las malas, aunque si soy sincero he de decir que hay muchas más positivas. El festival es un escaparate enorme para cualquier artista y una oportunidad que no puedes rechazar. Y en los negativo sólo destaco un cierto miedo a que te encasillen como un producto para Eurovisión. Aunque no creo que eso me pueda pasar.

- Según las encuestas que circulan por internet, eres uno de los favoritos para la victoria. ¿Eso es algo bueno o te añade más presión?

- Sé que mi apuesta ha sido recibida con mucha calidez y cada vez hay más gente a la que le gusta. De todos modos, yo no hago mucho caso a las apuestas porque casi todo depende del directo que hagamos los seis en la gala de TVE.

- Pero «Do it for your lover» es la canción que más se está escuchando, ya que emisoras como «Los 40 Principales» la están radiando actualmente. Eso sí te da mucha ventaja sobre tus rivales, ¿no?

- ¡Claro que beneficia el simple hecho de sonar en la radio! Hacía veinte años que un tema de la preselección de España para Eurovisión no sonaba en las emisoras, y nosotros con «Do it for your lover» lo hemos conseguido. Gracias a eso, a muchos les puede sonar el día de la final y votarme. Pero el tema no se hizo para Eurovisión, el proyecto viene de antes y el festival surgió durante el camino.

Me da miedo que me encasillen como un producto sólo para el festival

- ¿Y por qué apostaste por esta canción?

- Es muy actual y perfectamente podría sonar también en las radios de Europa. Y España nunca ha llevado este perfil a Eurovisión.

- ¿Qué perfil?

- Pues... el de un chico joven que canta, en inglés y castellano, una canción actual y muy fresca. Creo que podríamos hacer un gran papel si soy el elegido por el público.

- El resto de tus compañeros elegidos interamente por TVE han pasado por distintos «show-talents» de televisión como «La Voz» u «Operación Triunfo». ¿Te has presentado tú alguna vez a este tipo de programas?

- No. Es verdad que cada persona que quiere dedicarse al mundo de la música busca el camino más idóneo para conseguirlo. Y los programas de televisión te dan a conocer muchísimo. Pero yo no me he visto en la necesidad de hacerlo. Soy cantautor, me gusta tocar la guitarra y en este tipo de programas no sales nunca con instrumentos al escenario. Además, es posible que me hicieran cantar cosas que no se ajustan a mi estilo. No es lo mío, creo.

- En Eurovisión sí podrás salir con la guitarra. Aunque quizá la gente se fije más en que un catalán está representando a España... ¡Menuda bomba tal como están las cosas ahora!

- Yo no veo ningún problema porque me siento español. ¿Por qué un catalán no va a poder representar a España en el festival?

Hay mucha política en Eurovisión y eso nos perjudica

- Bueno, la última catalana que ha representado a España dijo después que no se sintió muy cómoda... Hablo de Beth (2003). ¿Temes que se instrumentalice el hecho de que tú, como catalán, representes este año a TVE?

- Seguro que eso va a pasar. Yo no hablo de política, sólo tengo cabeza para la música. Pero estoy muy orgulloso de ser español. Y si voy a Kiev, estaré muy contento de defender a nuestro país.

- «Do it for your lover» es un tema publicado en inglés. Sin embargo, y para sorpresa de todos, nos hemos encontrado una versión en «spanglish» para Eurovisión. ¿Esto tiene que ver con el deseo de TVE de enviar castellano al festival?

- Manel Navarro es un proyecto 'anglo' y no tengo pensado componer en español. Pero me siento identificado con la versión en «spanglish» porque también la escribí yo.

- ¿Pero cómo «te animó» TVE a ese cambio?

- Bueno, nos comentaron la idea de hacerlo en castellano porque íbamos a representar a España y lo vimos bien. Así que busqué la manera de que las estrofas casaran lo mejor posible en español y, una vez terminado, volvimos a enviar el tema a TVE y les gustó.

- ¿Ves como algo obligatorio que España deba ser representada por una canción en inglés?

- No creo que tenga que ser así, pero también entiendo que haya gente en nuestro país que lo prefiera.

- ¿Y por qué no un tema en catalán? ¿O en gallego? ¿O en euskera?

- Puff, ahí ya no quiero entrar.

Si no gano la preselección, no me volveré a presentar a Eurovisión. Pasaré página

- De todos modos, ni en inglés ni en español nos ha ido bien en estos últimos años. ¿Por qué crees que tenemos tan mala suerte en el festival?

- No creo que el problema sean los cantantes que enviamos. El problema son las votaciones, porque los países vecinos se dan muchos puntos entre sí... Hay mucha política en Eurovisión.

- Está claro que Sony ha apostado muy fuerte por ti. Si finalmente no triunfas en la preselección, ¿cómo te lo tomarás? ¿Será una decepción?

- Siempre me gusta pensar que hay opciones de ganar. Y si no lo consigo, no pasa nada. Hay un gran proyecto detrás para mi carrera. Aunque si te soy sincero, no creo que vuelva a presentarme a Eurovisión. Si pierdo, pasaré página y buscaré otros objetivos.