Chupa de cuero, jersey y pantalones negros y una cruz colgando del cuello. Maika Barbero desfila por las mesas de ABC fijándose en todos los detalles de la redacción. «Yo estudié comunicación audiovisual, pero lo dejé para pasarme a filología inglesa. Siempre se me ha quedado esa espinita clavada», cuenta a modo de confidencia. La rockera catalana, finalista del programa «La Voz» en 2012, sabe que su estilo no pasa inadvertido. Forma parte de su identidad y lo explota al máximo... aunque a muchos no les guste. «Me encanta cómo visto y cómo soy. No voy a cambiar por las críticas».

Siendo fiel a sus ideas, ha conseguido alcanzar un sueño que perseguía desde hace mucho tiempo: estar en la carrera por Eurovisión. Tras intentar ir al festival por Suiza, el «dedazo» mágico de TVE la ha situado entre los finalistas para representar a España en Kiev. «De alguna manera, ya me siento parte de la historia del festival», cuenta mientras reafirma su condición de eurofan. «Todo me ilusiona, cada detalle nuevo que descubro, cada cosa que hago. Es lo que tiene estar ahora dentro de la competición», explica. A poco más de una semana para la gran final, Maika se somete a las preguntas de ABC con el objetivo de que Eurovisión tampoco se convierta en otra espinita clavada.

- Tras muchos años queriendo representar a España en Eurovisión, ¡por fin estás a sólo un paso de conseguirlo! ¿Cómo te sientes?

- Estoy muy ilusionada, la verdad. En verano ni siquiera tenía en mente presentarme a la carrera. Pero, poco después, José Juan Santana y Rafael Artesero (autores de la canción que presenta) me convencieron y comenzamos a trabajar en la candidatura. Y así surgió «Momento crítico», mi tema.

- ¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron que habías sido elegida internamente por TVE?

- Yo quise presentarme al Eurocasting (el proceso online organizado por TVE para dar una oportunidad a artistas amateurs o sin el apoyo de una discográfica), pero mi equipo me animó a intentarlo a través de la vía interna y todo salió muy bien. Cuando me dijeron que les había gustado mi propuesta y que era una de las elegidas, me sentí muy feliz. Ya formo parte de la historia de Eurovisión en España... ¡y además a la primera!

- Entonces, entiendo que no vas al festival para impulsar tu carrera...

- Es muy lícito usar Eurovisión para lograr promoción, pero para mí no es la finalidad. Yo soy eurofan y sería un orgullo representar a mi país. Todo lo que venga en paralelo, bienvenido será.

- Has llegado a presentarte por Suiza...

- (interrumpe) Sí, pero aquello fue...

- ¿Aquello fue...?

- (ríe) Pues como sigo las preselecciones extranjeras, vi que Suiza había abierto el proceso para buscar candidaturas foráneas y pensé que, si subía mi canción, llegaría a más gente. Fue por probar. Yo no tengo a nadie en Suiza ni tengo ningún apego por este país. Estoy mucho más ilusionada este año al poder representar a España.

- Te han dicho mil veces que te voz ambigua puede ayudarte para quedar bien en Eurovisión. ¿Pero tú piensas realmente que es así?

- Sí, aunque realmente nadie tiene la fórmula para ganar el festival. Lo más importante es no pasar inadvertido: siendo histriónico, siendo ambiguo o vistiendo como mujer y con barba. Conmigo, creo que España no pasaría inadvertida.

- ¿Por qué se dice que la canción de Mirela es lo que Europa espera de nosotros y en cambio no se dice lo mismo con una canción rock? España ha sido cuna de grupos que han triunfado en este estilo

- Hacer lo que se espera de uno es lo que hacen los obedientes. Y yo creo que hay que ser más rebeldes. Quedé segunda en el Baltic Song Contest porque no esperaban por España una canción como la mía. La apuesta de Mirela me parece muy válida, pero la música autóctona de España es el flamenco y la zarzuela. Lo latino no es nuestro.

- ¿Y el rock?

- Tampoco, pero nunca hemos probado con este estilo. Siempre hemos llevado cosas mainstream, no nos hemos arriesgado lo suficiente.

- ¿Por eso quizá llevamos 48 años sin ganar Eurovisión?

- Si en Eurovisión hay diez canciones dance, siete power-ballads y cuatro regionales, España no puede conformarse con llevar algo similar ya que muchos de esos países ya tienen puntos asegurados de los países vecinos. Hay que hacer algo que no se parezca a lo que lleva el resto. Barei lo hizo estupendo el año pasado, pero la cantante belga (Laura Tesoro) llamó más la atención con un tema similar. Y Georgia, con algo totalmente fuera de lo convencional, sorprendió y quedó mejor que España. No es casualidad.

- Has hablado del voto vecinal. ¿Crees que las votaciones del festival están contaminadas por este factor?

- No siempre ganan los mismos, pero es verdad que si tú eres un cantante escandinavo o del este, sabes que muchos países de tu alrededor te van a votar sí o sí. Rusia, mande lo que mande, va a ser top10.

- ¿Por qué crees que los cantantes consolidados de nuestro país no quieren ir al festival? ¿Por miedo al vecinismo, a las críticas o a perder?

- Por las tres cosas. No lo necesitan porque ya tienen su hueco en el mundo de la música y porque las críticas, a veces, son desmesuradas. ¡Imagínate que va Malú y queda mal! En España, la enterramos. Tienen poco que ganar y mucho que perder.

- ¿Y por qué los rockeros recelan tanto de Eurovisión?

- Yo lo entiendo. Antes, todo era música ligera en el festival y eso les parecía cutre. Afortunadamente, ahora siempre se cuelan un par de temas rock y hay que intentar que poco a poco haya más. También es verdad que a los rockeros no les gusta competir, no quieren rivalizar, y el festival no deja de ser un concurso. Yo creo que eso les echa para atrás.

- Tampoco hemos visto a muchos rockeros en «la Voz»...

- Yo en «La Voz» acabé de casualidad. Me animaron a presentarme y, cuando me enteré de que eran audiciones a ciegas, me gustó la idea. La industria musical está fastidiada a nivel mundial, pero en España mucho más. Las multinacionales no sacan carreras, sólo quieren productos. Ya no van a salir otros «Metallica» o «U2», porque todo es para usar y tirar. Y meterte en un talent-show te da la oportunidad de cantar en «prime time», pero te garantiza en general muy poco recorrido.

- Igual que dices que tu voz es un punto a tu favor, también has dicho que tu imagen juega en tu contra. ¿Por qué?

- Una persona tiene que adelgazar si tiene problemas de salud. Yo me miro en el espejo y me veo bien. El problema lo tiene la sociedad. ¿Por qué una mujer en la música tiene que ser como Beyoncé y los hombres pueden ser gordos? Mira los cantantes de reggaeton, ¡casi todos con tripa! En mi canción, cuando digo "mi cuerpo no se somete a sus caprichos" quiero decir que yo adelgazaré cuando yo quiera. No cuando tú, por tu canon inventado, me impongas que lo haga. La gente es esclava de lo que le venden y vive obsesionada y amargada. Tener una talla 42 de pantalón hoy en día es un suicidio. Como decía Adele: yo vendo voz y canciones, no vendo portadas.

- Una buena parte de tu discografía es en inglés, pero para Eurovisión te presentas en castellano. ¿A qué se debe este cambio?

- «Momento crítico» me salió en castellano. Me salían palabras como «honestidad», «crueldad» o «paciencia». Luego hice la versión en inglés, pero creo que en castellano tiene más fuerza.

- Mejor, porque el lío que se armó con Barei el año pasado...

- El problema de España es que vamos 15 años tarde con respecto al resto de países. Todos comenzaron a enviar canciones en inglés en el 2000. Nosotros, ahora. A mí me pareció fantástico que Barei fuera sólo en inglés y la felicité por ello.

- LeKlein señaló a ABC que, para ella, hacer una canción en «spanglish» sería como prostituirse. ¿Tú también?

- Yo opino igual. A veces me planteo llevar un estribillo de «Momento crítico» en inglés a Eurovisión, pero luego pienso que no es el camino. Cuando una canción llega, llega. Da igual el idioma.

- Si ganas, ¿crees que se va a usar políticamente que una catalana vaya a representar a España en Eurovisión?

- Yo tengo un DNI que pone que soy española. Poco más tengo que decir.

- ¿Pero temes que se instrumentalice?

- Ya me han llegado tuits diciendo que me vuelva a Cataluña. Me consta que a Manel Navarro, también. Yo soy apolítica, en las últimas elecciones voté a PACMA. No soy independentista, si esa es la pregunta. Me parece muy injusto que, por proceder de un sitio, se nos tache a todos de algo.