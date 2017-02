Pese a la oleada de denuncias, acusaciones y sospechas de amaño, todo parece apuntar a que Manel Navarro será el representante de España en el próximo festival de Eurovisión. El artista catalán, de sólo 20 años, ya ha comenzado a trabajar en su actuación del 13 de mayo y en sus redes sociales se presenta como el candidato designado por TVE. «Intentando volver a la normalidad», decía en su cuenta de Twitter tras la tormenta mediática en la que se ha visto envuelto por el presunto fraude urdido por TVE para darle como ganador en el programa «Objetivo Eurovisión». En el espacio presentado por Jaime Cantizano, el jurado formado por Xavi Martínez, Virginia Díaz y Javier Cárdenas le dio la llave de la victoria tras romper el empate a puntos que se produjo entre el cantante de Sony y Mirela, la favorita de un público eurofan que se tomó muy mal el desenlace del concurso. Los seguidores del concurso presentes en el plató abuchearon, insultaron e incluso amenazaron al panel de expertos y al propio Manel Navarro en unos últimos minutos de directo bochornosos sobre los que TVE todavía no ha dado explicaciones.

Tras el programa, las acusaciones por un supuesto amaño han proliferado por las redes sociales y han centrado la atención de medios de comunicación y partidos políticos. OGAE España, el club de fans oficial del concurso en España, presentó ayer un escrito a la Fiscalía para que investigue «hechos que podrían ser constitutivos de los eventuales delitos de estafa, corrupción entre particulares y tráfico de influencias». Entre los hechos que denuncia se encuentra la cuestionada imparcialidad del jurado, por la presencia de Xavi Martínez en el panel de expertos. En el documento se recogen artículos de prensa, mensajes en redes sociales y transcripción de una intervención del locutor de radio en su programa que demostrarían su estrecha relación con el finalmente ganador del concurso. Además, la asociación también critica que Virginia Díaz y él dieran sus peores puntuaciones a los rivales más fuertes del artista de Sony y que fuera este año la primera vez que el jurado debía romper un hipotético empate entre dos o más candidatos. Tal como recuerdan en su escrito, esta circunstancia sería inédita en un proceso de selección para Eurovisión en España. OGAE España también cuestiona el posible «conflicto de intereses» que supone que la jefa de entretenimiento de TVE y máxima responsable del proceso de elección, Toñi Prieto, tenga a una de sus hijas trabajando para Sony Music, la discográfica del ganador Manel Navarro. Una «vinculación familiar» muy sospechosa, para ellos.

Los partidos políticos también han pedido a la dirección de RTVE explicaciones por el presunto amaño. PSOE y Unidos Podemos han presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para saber quién fue el responsable de aprobar el sistema de selección utilizado en el espacio televisivo y el criterio usado para elegir a los miembros del jurado. El equipo de la cantante Mirela, la gran daminificada por el resultado al quedarse a las puertas de la victoria, tampoco ha descartado emprender acciones legales por este escándalo.

13 de marzo: fecha límite

Pese a los distintos procedimientos políticos y legales abiertos, la victoria de Manel Navarro sólo podría quedar sin efecto si así lo decide TVE de manera interna al calor de la polémica generada. La UER (Unión Europa de Radiodifusión), ente organizadora del certamen, no investiga ni investigará el supuesto fraude ya que mantiene un papel neutral en los procesos de selección para el festival de cada país. Hace dos días, una cuenta falsa de la UER en Facebook anunciaba que el organismo iba a estudiar las presuntas irregularidades, lo que alimentó las esperanzas del público eurofan descontento con la elección de Manel Navarro. Sin embargo, la UER va a adoptar la misma posición que ha hecho en anteriores ocasiones y va a dar por buena la candidatura que TVE haga oficial en el encuentro de los jefes de delegación en Kiev que tendrá lugar el próximo 13 de marzo.

Imagen de la cuenta falsa que anunciaba la investigación por parte de la UER

Y será la de Manel Navarro con su canción «Do it for your lover». Ante la falta de pruebas que demuestren el presunto amaño, solo la cadena pública puede anular el resultado de la gala. Si eso ocurriera, TVE estaría admitiendo públicamente esas irregularidades y la corporación se vería obligada a destituir a sus principales responsables. A partir de ahí, quedarían tres opciones: convocar una nueva selección de artistas (improbable dado que hay muy poco tiempo para ello), repetir la final de «Objetivo Eurovisión» con los seis candidatos admitidos o declinar su participación en Eurovisión 2017. Esta última opción tampoco parece probable ya que TVE se vería obligada a pagar una importante multa a la UER por incumplimiento en los plazos.

Todos los escenarios van en contra de los intereses de RTVE y el tiempo juega a favor de la candidatura ganadora. Y lo más importante: frente a las sospechas o teorías conspirativas, nadie hasta el momento ha podido demostrar el presunto amaño en la elección de Manel Navarro.