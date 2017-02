Un golpe muy duro. Mirela Cabero, segunda clasificada en la gala que TVE emitió este sábado para elegir al representante español en Eurovisión, todavía no ha superado que, pese a ser la favorita del público, no irá a Kiev para representar a España. Una situación que ya vivió hace diez años, cuando quedó también segunda en la preselección de 2007. Sin embargo, tal como admite su entorno, ahora «duele más» por las incesantes denuncias de fraude en el proceso que hizo ganador a su rival Manel Navarro. «Lo está pasando muy mal, pero su familia y sus compañeros la estamos cuidando para que se sienta arropada», señala a ABC su mánager Tomás Limeres.

Según su representante, las sospechas de un presunto amaño en el concurso se originaron nada más conocer la identidad de los tres miembros del jurado que iban a tener el 50% de la decisión en sus manos. Al equipo de Mirela no le gustó especialmente la presencia de Xavi Martínez en el panel de expertos, ya que el locutor de Los 40 Principales había mostrado su preferencia por Manel Navarro tanto en su programa de radio como a través de diversos comentarios en redes sociales. Además, Sony había apostado de una manera importante para que la canción de su artista sonara en la radio del grupo PRISA. «En cuanto supimos la composición del jurado, vimos que había un claro conflicto de intereses y así se lo hicimos saber a Toñi Prieto, (jefa de programas de entretenimiento de TVE). Amenazamos, incluso, con retirar nuestra candidatura», explica Limeres. Según él, Toñi Prieto respondió a sus quejas de una manera poco adecuada. «¿Dónde está el problema? Os quejáis por todo siempre», fue su contestación a la vez que garantizó que Xavi Martínez iba a actuar con «total profesionalidad» en su tarea como miembro del jurado. «Yo ya les dije 24 horas antes que la gala iba a quedar señalada. Nosotros no estábamos en contra de que un locutor de Los 40 Principales formara parte del grupo de expertos, lo que no veíamos correcto es que se hubiera designado a Xavi. Pero no había voluntad de cambiar nada. Era evidente», denuncia Limeres.

Para él, es «incomprensible» que la candidatura más votada por el público fuera la peor para dos de los tres miembros del jurado. «Estaba claro que ahí había algo. Hubo una gran disparidad entre lo que votó el público y lo que decidió el jurado. Para decidir los puntos hay que tener una visión global, y no me explico por qué hay esa diferencia de valoraciones entre unos y otros». De momento, Limeres admite que no les queda más remedio que «acatar el resultado», pero no descarta emprender «otras acciones». «¿Acciones legales también?», pregunta de nuevo ABC. «No descartamos nada».

Sobre el interés mediático que ha generado el supuesto fraude, elevado incluso al Congreso a través de una solicitud del PSOE, el mánager de Mirela lamenta que a Manel Navarro le esté afectando personal y profesionalmente esta situación. «No es justo para él, pero tampoco para Mirela. Al fin y al cabo, Manel va a ir a Kiev y va a representar a España. Pero Mirela, no. Mirela se va a quedar en casa».