Ayudarse de los votos perdidos por Rusia para ganar Eurovisión 2017. En mitad de una dura batalla entre Italia y Portugal para llevarse el festival, el búlgaro Kristian Kostov quiere hacerse un hueco en la reñida contienda. El artista de 17 años, el primero nacido en el siglo XXI que participa en el concurso, logró este jueves el pase a la gran final durante la segunda semifinal del famoso concurso musical celebrada en Kiev (Ucrania). Kostov brilló por encima del resto de candidaturas en una discreta gala gracias a una puesta en escena elegante y muy cuidada al servicio de su poderosa balada "Beautiful Mess" y de una voz prodigiosa y muy desarrollada para su corta edad. La delegación búlgara, que el año pasado quedó cuarta tras nueve años sin pasar a la final, le ha cogido el truco al certamen y ha enviado de nuevo este año una propuesta competitiva que hace soñar al país con su primera victoria. Para muchos expertos en el certamen, la ausencia de Rusia tras el veto del gobierno ucraniano a su representante multiplica sus opciones.

Kristian Kostov nació y vivió hasta hace muy poco en Moscú, donde hace cuatro años llegó a la final de un concurso de voz infantil de la mano del célebre Dima Bilán, ganador del festival Eurovisión en 2008. Los medios rusos revelaron hoy que Kostov también actuó en Crimea después de la anexión, algo que le costó a la rusa Yuliya Samóylova su participación en Eurovisión. Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) han confirmado esta información, aunque aclararon que el artista búlgaro era por entonces menor de edad y estuvo en la península antes de que se aprobara la ley que prohíbe entrar en territorio ucraniano a quienes hayan visitado ilegalmente Crimea.

Pese a que la televisión pública rusa ha boicoteado esta edición por la expulsión de su candidata, es presumible que muchos rusos en otros países europeos apoyen en la final al talentoso moscovita. Además, países del este como Armenia o la propia Bulgaria se podrían beneficiar de la ausencia de una Rusia siempre muy votada. Puntos que tendrán que desviarse en esta ocasión hacia otras candidaturas y qué mejor receptor que un artista joven ruso que destaca sobre la gran mayoría de propuestas.

Discreta semifinal

Porque la segunda semifinal del festival mostró un nivel muy pobre en cuanto a calidad musical. Además del búlgaro, solo salvaron la noche la danesa Anja con su solemne balada "Where I am", el trío de hermanas neerlandesas O'G3NE con "Lights and shadows" y el noruego JOWST con la electrónica "Grab the moment". Todos ellos estarán en la final del sábado gracias a la combinación de puntuaciones recibidas de los jurados nacionales y el televoto.

La estridencia llegó de la mano del dúo rumano Ilinca & Alex Florea, con un tema llamado "Yodel it!" que fusiona pop, rock, hip hop y canto tirolés. La mezcolanza de estilos les ha servido a ambos para superar la criba de la semifinales. Mientras, el croata Jacques Houdek ha seducido a Europa en su peculiar intento de demostrar su versatilidad como cantante pop y tenor con el tema "My friend". Es el único representante de un país exyugoslavo que estará en la final del concurso.

La dulzura del austriaco Nathan Trent, subido a una gigante luna, y el carisma del israelí IMRI, que repitió fórmula con baile resultón y exceso de pirotecnia, han servido para que dos países que siempre suelen tener problemas para pasar lo hayan hecho en esta ocasión cumpliendo los pronósticos. Las dos propuestas de la noche que no eran en inglés también han accedido a la gran gala del sábado: la húngara "Origo" de Joci Pápai y la bielorrusa "Story of my life" del dúo Naviband.

Pedida de mano en directo

Mientras, Serbia, Malta, Irlanda, Suiza y Lituania se quedan fuera. Ni siquiera han conseguido el pase el dúo estonio formado por Koit Toome y Laura, muy favoritos entre los eurofans; y la cuatro veces representante por San Marino Valentina Monetta, convertido ya en un icono eurovisivo por su constancia y paciencia. Contra todo pronóstico, la macedonia Jana Burceska se suma a la lista de derrotadas pese a partir como una de las favoritas de la noche. Sin embargo, ella ya es historia en Eurovisión al haber protagonizado en directo junto a su marido la primera pedida de mano del festival. Ella, al contrario que Europa, dijo 'sí'.

Los diez países que se han clasificado este jueves se unen a los otros finalistas de la primera semifinal: Suecia, Australia, Bélgica, Azerbaiyán, Portugal, Grecia, Polonia, Moldavia, Chipre y Armenia. El «Big 5» (España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania), y Ucrania en calidad de anfitrión completan la línea de salida de la gran final de este sábado.