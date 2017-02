Manel Navarro representará a España en Eurovisión 2017 con la canción «Do it for your lover». El joven catalán, de sól0 20 años, fue el vencedor de la gala «Objetivo Eurovisión» que TVE emitió este sábado y en el que seis artistas competían por lograr el pasaporte para Kiev. Manel consiguió el apoyo unánime del jurado y del televoto sobre sus rivales y defenderá a nuestro país en la gran final del festival que se celebrará el 13 de mayo en Kiev.

«Do it for your lover» es el tercer single de su prometedora carrera, tras publicar «Brand new day» y «Candle». El tema, compuesto por él mismo junto al productor Rayito, ha entrado en la lista de éxitos de Los 40 Principales. Según Manel Navarro, su tema es «actual y fresco, con muchos elementos de las canciones que están sonando ahora a nivel mundial, por lo que podría funcionar bien en Eurovisión».