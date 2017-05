Malos augurios para España de cara a la final de Eurovisión 2017. Manel Navarro se ha situado último en las casas de apuestas a 24 horas de la gran cita. El representante español, elegido por TVE en una gala bajo acusaciones de amaño por parte del público eurofan, no convence con su canción "Do it for your lover" y con la puesta en escena ideada por el belga Hans Paneckoucke, que quiere trasladar al público a una playa de Barcelona en la que un grupo de amigos cantan y surfean bañados por el sol de amanecer. La victoria de Manel Navarro reportaría al arriesgado apostante un beneficio de entre 269 y 1000 euros por cada uno jugado, según las tablas que recoge la web especializada Oddshecker.com.

"No me preocupa estar mal en las apuestas. Hemos tenido mala suerte con lo que se ha filtrado de nuestros ensayos, ya que han cogido momentos donde no todo ha salido bien. Pero vamos a remontar, lo tengo claro", señalaba ayer el representante en una entrevista para ABC. Manel Navarro actuará en el puesto 16 de la gran final, después de Grecia y justo antes de Noruega.

Italia, Portugal y Bulgaria, favoritas

El favorito para la victoria sigue siendo el italiano Francesco Gabbani con la canción "Occidentali's Karma". Sin embargo, otras dos candidaturas ganan confianza entre los apostantes: la del portugués Salvador Sobral, que pasó a la final entre vítores en la primera semifinal del martes; y el búlgaro Kristian Kostov, que destacó en la criba de ayer con su poderosa balada "Beautiful mess". Estos tres países serán quienes, según los apostantes, pelearán mañana por hacerse con el micrófono de cristal. Bélgica, Suecia y Reino Unido les siguen en unas posiciones mucho más discretas.