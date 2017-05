«Do it for your country». Estas son las bazas de los 26 países finalistas de Eurovisión 2017

«Do it for your lover». Manel Navarro.

¡Qué nos gusta un Eurodrama! Y nosotros este año lo vivimos desde el día uno. Porque lo que mal empieza, mal tendrá que acabar. Y eso que este 2017 parecía que Televisión Española se ponía las pilas, y se aliaba con los internautas en la preselección del candidato; pero todo acabó en el sumidero de una pseudo gala con un presunto jurado (nos confirman por el pinganillo que el destierro del programa «Cachitos de hierro y cromo» a septiembre no tiene nada que ver con esto), que acabó en un presunto tongo y la elección de un presunto cantante que hace los cortes de manga muy reales.

¡Si hasta para grabar el vídeo promocional de «Do it for your lover» (nuestro regreso al español y al inglés de Benidorm), una canción que se supone a de transmitir «el buen rollo y la alegría de vivir españolas», se eligió el único día que Canarias se despertó nublado!

El caso es que hasta Kiev hemos mandado a unos dignos representantes de la generación del Rubius, que más parece que están de Erasmus que defendiendo algo con fundamento. Manel Navarro, cuyo timbre recuerda a un Álex Ubago descafeinado, tiene más voluntad que pasión y técnica, y vocalmente representa a esa nueva categoría de la ESO de «aprobados con un cuatro». A lo que se suma su puesta en escena, con fondos entre el anuncio del Sunny y del Colacao (pero con grumitos), para el que don Hans Pannecoucke, el director de escena, se lo habrá llevado crudo en la estela de los creadores del «relaxing cup of café con leche».

Sol, palmeras, playa, camionetas que bailan al son de Dora Exploradora, camisas hawaianas y tablas de surf, a las que se supone que los representantes españoles se suben por la magia de los efectos especiales. Que aproveche Manel la cresta de esta ola y se suba bien a ella porque, y aunque cueste decirlo, su nombre no será recordado más allá del próximo lunes. Ojalá nos equivoquemos. Y, como ocurrió con el Brexit o Trump, esperemos que las encuestas no den ni una, aunque todas, por el momento, nos sitúan al final de la tabla. (Nota final para los integrantes de «la otra España»: con Mirela no nos habría ido mejor. Y también coda para RTVE: es un suicidio ir en contra de los eurofans de tu propio país).