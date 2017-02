Los Vendaval se llevan por delante la actualidad política y social con «Panorama»

El proyecto «Panorama» surge a partir de nuestra propia percepción y cuestionamiento acerca de lo que se está cociendo a nuestro alrededor en el marco social, político, económico y cultural, constituyendo nuestro particular modo de plantar cara a situaciones que nos incomodan. Su amplio espectro hace que hayamos decidido abordarlo como una serie de microproyectos, algunos de ellos en continuo proceso en tanto en cuanto constituyen una sucesión de fotos fijas bajo circunstancias en constante cambio.

La corrupción, las malas praxis en la gestión pública y privada, la incertidumbre política y económica, el omnipresente machismo o las políticas del miedo se han convertido en nuestro paisaje cotidiano. El bombardeo mediático en formatos como las tan cuestionables «tertulias-show» televisivas no ha provocado una reacción ante dicho paisaje; antes al contrario: ha pasado a formar parte del mismo. Es escandaloso el grado de cotidianidad que han alcanzado estos asuntos. «Panorama», obviamente, no pretende descubrir nada nuevo, pero para nosotros supone el alejarnos del fácil letargo al que por hartazgo la sociedad se deja arrastrar ante estas situaciones. Y quizás el presentar todas estas cuestiones desde nuestra óptica personal pueda contribuir a que alguien pueda tomar de nuevo conciencia de lo absurdo, trágico, e incluso ridículo de este contexto.

El camino de la sátira política

Apelando a nuestro habitual sentido del humor y en un tono la mayoría de las veces irónico, invitamos a reflexionar sobre hasta en qué medida este escenario de estafas, evasiones fiscales o estrategias políticas de todo pelaje puedan ser un reflejo de nuestra sociedad. Retomamos en «Panorama» el espíritu de la tradición de la sátira política, desde los fotomontajes de John Heartfield a las instalaciones de Maurizio Cattelan pasando por los Monty Python, Los Simpson, South Park, El Jueves, los Spitting Image o «memes» anónimos que inundan las redes. Y es que verdaderamente hay situaciones en las que parece que el mejor modo de despertar conciencias sea desde el sentido del humor.

«Panorama» se inició la pasada primavera, y los primeros resultados dieron lugar a una exposición que bajo el mismo nombre se presentó en mayo en Otra Cosa, el espacio independiente gestionado por Arturo Comas en Sevilla. Allí se pudieron ver piezas de indudable corte satírico como «Panamá», «Chaquetero», «Varas de medir», «Barrer para dentro» o «Paraíso», junto a otras donde se recurrió a un sentido más poético pero sin dejar de lado la ironía, como es el caso de «Perlas» o «Cantos de Sirena». Continuamos el proyecto con dos intervenciones urbanas, «Falling Stars», en el contexto de Finde 02 celebrado en Modo Córdoba en junio, y «Trump: Triunfo Demencial», en Finde 03, en Dmencia XVIII Muestra de Arte Contemporáneo de Doña Mencía el pasado noviembre.

Este proyecto ABC Cultural muestra hasta a cuatro propuestas inéditas del libro-caja de artista que preparan sus autores

Para la primera fase estuvimos preparando un libro de artista en formato cuadernillo que contendría algunas piezas realizadas ex profeso. Otras serían versiones de las piezas para sala. Pero ocurrió el desastre: una mala elección del lugar de impresión unido a la falta de tiempo (precariedad de artistas, en pocas palabras) hizo que el resultado no fuera ni de lejos el esperado, por lo que fue directamente al bidón del reciclaje. Pero el dolor de esa espinita clavada se nos mitigó rápidamente, pues pronto nos propusimos no sólo retomar la idea del libro de artista, sino hacerlo de una manera más ambiciosa: «Panorama», un libro en formato caja (de Pandora) en tirada de veinte ejemplares conteniendo tanto obra única como seriada y múltiple, y que constituye nuestra visión de todos estos males contemporáneos.

Además desde que iniciamos este proyecto han sucedido varias cosas significativas: hemos salido del limbo y hay gobierno en España; Bárcenas se ha sentado a cantar; ha desaparecido uno de los últimos iconos del siglo XX (Fidel) y ha nacido una estrella: Presidente Trump (¡miedito!). ¡¡Material de primera!! Ante la invitación para presentar aquí un proyecto inédito resolvimos que esta sería sin duda la mejor ocasión para mostrar la más reciente producción que formará parte del libro, revelando ahora cuatro de esas nuevas series: «Topografías del poder» parte del término topografía como ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos para la representación gráfica de un territorio. Los rostros de una serie de altos mandatarios internacionales son presentados topográficamente, planteándonos si realmente estos personajes describen en sus múltiples complejidades a los territorios o instituciones que representan.

Interés por propragar el miedo

En «Serie B» retomamos la estética de aquel subgénero cinematográfico para cuestionar en primera persona y en clave de parodia las campañas de alerta a las que nos someten periódicamente y que en ocasiones responden a un claro interés por propagar el miedo, o para desviar la atención de otros asuntos o simplemente para vender un producto. Lo triste es que en algunas ocasiones se parte de situaciones dramáticas que sí constituyen lacras en otros contextos pero que en el nuestro son anecdóticas (léase la práctica totalidad de las alertas sanitarias).

«Praetextus» está conformado por una serie de veinte bordados sobre bastidor (uno por libro) que contienen cada uno de ellos un término directamente relacionado con la crisis económica. Son palabras con las que nos bombardean diariamente y que han introducido en nuestra cotidianidad, pero, si lo pensamos bien, son conceptos que en muchas ocasiones nos sería difícil definir correctamente. El título hace referencia al origen latino de la palabra bordado, que es la técnica utilizada, y que a su vez, ya desde época imperial, fue paralelamente utilizado en sentido figurado para aludir a una justificación, a un pretexto, como en numerosas ocasiones nos da la sensación que se ha utilizado la crisis económica para recortar el estado del bienestar.

«Imperios en decadencia» es el último recortable (por ahora) de la serie que iniciamos con «El Chaquetero» o «Estafa Piramidal». En esta ocasión, el protagonista es Trump, al que situamos como el principio del fin de un imperio, equiparándolo a emperadores decadentes como Luis XVI, Carlos II El Hechizado o Rómulo Augústulo, el último emperador romano de Occidente.

A estas piezas aún calentitas que aquí presentamos se sumarán para el libro tanto algunas alusivas a la primera fase como otras aún en proceso de producción, incluyendo desde obra en papel a objetos y piezas de vídeo, y que serán presentadas en el flamante y recientemente inaugurado nuevo espacio de Otra Cosa, en la sevillana calle Sol.