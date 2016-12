Regalar música clásica, una apuesta imperecedera

Daniel Barenboim tiene un nuevo piano. La noticia no tendría mayor trascendencia si no fuera porque se trata de un instrumento de novedoso concepto, que nace de la colaboración entre Barenboim y el fabricante Michael Maene: su finalidad es compatibilizar las virtudes de los pianos modernos con la transparencia de los antiguos. En el disco «On My New Piano» (DG, 17 euros) Barenboim reúne piezas de Scarlatti, Beethoven, Chopin y Liszt para mostrar las bondades del nuevo artilugio.

Entre 1684 y 1686, Marc-Antoine Charpentier compuso tres «Pastorales de Navidad», una especie de belén musical con cantantes e instrumentos en vez de pastores, y que se caracteriza por la fascinante mezcla de sensualidad y espiritualidad. El sello Harmonia Mundi acaba de editarlas en la sensible lectura de Sébastien Daucé y su conjunto Ensemble Correspondances (18 euros).

De nuevo en el ámbito barroco, el joven clavecinista español Ignacio Prego se enfrenta a toda una obra maestra como las «Variaciones Goldberg» de Bach, de las que ofrece una lectura de indudable madurez y maestría, capaz de codearse con las mejores referencias discográficas (Glossa, 17 euros).

Refrescante y revelador es el viaje que propone Pedro Pablo Cámara: entre evocaciones jazzísticas, impresionistas y neoclásicas se mueven los conciertos para saxofón de compositores clásicos como Villa-Lobos, Caplet, Ibert y Glazunov (Ibs Classical, 15 euros).

Para recordar a Nikolaus Harnoncourt, fallecido a lo largo de este 2016, se puede acudir a su postrera grabación, la «Missa solemnis» de Beethoven, junto a su orquesta de siempre: el Concentus Musicus Wien. El propio director austriaco consideraba este registro como su testamento discográfico (Sony, 15 euros).

Martín Llade, Premio Ondas 2016 por el programa «La sinfonía de la mañana» en Radio Clásica, le da una vuelta de tuerca a la fórmula de los «clásicos populares» y construye sobre cada pieza seleccionada un relato literario, ofreciendo un producto que es al mismo tiempo literario y musical (Warner, 28 euros).