Rafael Doctor, a un paso de dirigir el Centro Andaluz de la Fotografía

Aún no es oficial (la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no se ha pronunciado, y el protagonista de la noticia reconoce que todavía no se han puesto en contacto con él), pero ya empieza a barajarse el nombre de Rafael Doctor como próximo director del Centro Andaluz de la Fotografía, cuya sede se encuentra en Almería. La comisión de expertos creada para elegir al nuevo director de este espacio se reunió el pasado 21 de febrero (en plena semana de ARCO) y decidió volverlo a hacer este mismo lunes, el primero de marzo, cuando se tomó la decisión.

Según las filtraciones, en esa reunión, de los 15 candidatos que pasaron la criba, todo quedó entre dos nombres: el de Rafael Doctor, historiador del arte y ex director del MUSAC, y Alejandro Castellote, profesor de fotografía y el que fuera director artístico del Festival PHotoEspaña en sus tres primeras ediciones. La balanza se decantó por el manchego.

Un currículum que lo avala

Doctor Roncero, nacido en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) en 1966, cuenta con un currículum y una pasión por la técnica fotógráfica que lo avalan para el puesto. No en vano, fue el introductor de la misma como disciplina artística en el Canal de Isabel II, institución de la que dirigió la programación entre 1993 y 2000. Posteriormente fue director del Espacio Uno del Museo Reina Sofía (1997-2000) y responsable de la programacióncultural de Casa de América (2001), desde donde saltó al MUSAC, al que dio forma y el cual capitaneó hasta su salida en 2009.

Es autor de publicaciones como «Pautas y contrastes en torno al arte español contemporáneo» (2000), «Una historia otra de la fotografía» (2000) e «Historia de la fotografía» (2002). Asimismo, es un reconocido coleccionista de fotografía. Su conjunto, uno de las más destacados de España, se compone de más de 60.00 imágenes anónimas –que alguna vez ha mostrado en exposiciones– con retratos familiares, escenas turísticas y desnudos, que poco a poco se ha ido ampliando con archivos médicos, álbumes de estampas, placas antiguas y fotografía contemporánea.

En su nuevo puesto, aún por ser anunciado, el artífice del festival Capital Animal y los Encontros de Santiago de Compostela será responsable de la dirección de Programas de Fotografía, para lo que ejercerá tareas de dirección y administración. Entre ellas, la realización de un completo programa de exposiciones, así como la organización de ciclos y congresos, y la coordinación general de la edición de los distintos catálogos y materiales de difusión de este espacio. Así mismo, tendrá que articular un «programa pedagógico y formativo», además de «asesorar en materia de fotografía a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales».

El nuevo director sustituye en el cargo a Pablo Julià, con una labor muy discutida en ese puesto desde 2007, y es elegido después de que la Junta de Andalucía cambiara el proceso para seleccionar al responsable del Centro Andaluz de la Fotografía, después de que el pasado mes de febrero representantes de cuatro colectivos invitados a participar en la comisión de expertos designada a tal fin se levantaran de la mesa al conocer que tendrían voz, pero no voto en el resultado final. El Gobierno andaluz acordó introducir cambios para que cada uno de los miembros tuviera capacidad de decisión en el resultado final.