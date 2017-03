«Presencias reales», Steiner y el hombre a cuatro patas

Durante un semestre compartí aula en la Universidad de Ginebra con un docente que salía de su clase a las diez de la mañana, que era la hora en que entraba a impartir la mía yo. Durante cierto tiempo nos cruzamos intercambiando sólo unas palabras de cortesía más que de cordialidad. Supe después que aquel hombre, no demasiado alto, que -pese al claro origen alemán de su nombre o tal vez precisamente por ello, prefería como lengua franca el inglés o el francés a la suya propia- era George Steiner, el autor del que en mi juventud había leído su «Lenguaje y silencio» y a cuyo pensamiento siempre -como demuestra mi lectura de todos sus libros posteriores- me mantuve fiel.

«Presencias reales» es un título menos engañoso que el subtítulo que clarifica: «¿Hay algo en lo que decimos?» Porque esa es, entre otras muchas íntimamente relacionadas con ellas, la cuestión que se trata aquí. George Steiner muestra cómo desde el último tercio del siglo XIX -y entre 1870 y 1930 de manera especial- el lenguaje ha dejado de decir y, por lo tanto, también de significar. Lo explica cómo una consecuencia tanto de «la muerte de Dios» como de la atomización del mundo impuesta por las ciencias de la naturaleza y que, desde entonces, no ha dejado de extenderse también a las llamadas ciencias del espíritu.

Nihilismo

La relación entre «verba» y «res», entre palabra y cosa, en que se fundaba y fundamentaba toda la creencia en el «Lógos», dejó hace ya más de un siglo de funcionar. Y ello, mezclado con -o unido a- la disolución del yo, operada por Rimbaud, y al signo vacío de la poesía autista de Mallarmé conducen al nihilismo ontológico de Heidegger -a su «Nichtigkeit» al tiempo que todas estas propuestas- y, de modo especial, la de los dos primeros concuerdan «con las crisis del método y la metáfora en la ciencia moderna», como la epistemología y la lingüística de la «ausencia real» lo hacen con la física de los «agujeros negros», y como el fragmentarismo de la poesía y de las artes plásticas coincide con la física de las partículas y la especulación sobre la antimateria.

Para Steiner, «esta ruptura entre la palabra y el mundo constituye una de las pocas revoluciones del espíritu verdaderamente genuinas en la historia de Occidente y define la propia modernidad» (la cursiva es suya). El signo vacío es un emblema de nuestro tiempo, que puede definirse como la época del signo sin significado y del lenguaje sin significación, en el que, con la muerte de Dios, que era quien le confería fundamento, había perdido su fe en la palabra y, por lo tanto, también en un modo de cultura, que era en el que se basaba toda nuestra civilización.

Steiner advierte sobre peligro de la pantalla del ordenador y la limitación lingüística y mental que suponen los mensajes cortos

Steiner coincide en algunos de los puntos que trata con los que el profesor de la Universidad Granada, Juan Carlos Rodríguez, recientemente fallecido, expuso en su libro «La poesía, la música y el silencio (De Mallarmé a Wittgenstein)» (Renacimiento, 1994), que, en el mismo momento en que se publicó, reseñé en estas mismas páginas. Es curioso el alto número de coincidencias entre ambos, aunque sus conclusiones no son -como no podían ser- las mismas.

Deconstrucción

Juan Carlos Rodríguez trataba las creaciones de un periodo histórico muy concreto, que Steiner también describe y trata. Pero no es ese su objetivo sino llegar hasta nuestra más inmediata actualidad, que es, a su vez, consecuencia de aquel periodo en el que el escepticismo lingüístico se instaló en la filosofía y la creación, y cuyo máximo exponente fue Mauthner, cuyos famosos «Beiträge zu einer Kritik der Sprache» tradujo, en 1911, el poeta José Moreno Villa para la Biblioteca Científico-Filosófica y que tanto influyeron en Borges, como la estudiosa Gabriela Masssuh demostró.

A él, de un modo u otro lo siguieron Saussure, Hofmannsthal, Schönberg, Wittgenstein y Karl Kraus. Pero lo que le interesa a Steiner no es tanto historiar este proceso como hacer ver de qué modo ello supone no sólo el fin de la Filología y la Hermenéutica, y el descrédito y devaluación de las Humanidades, sino también -y esto es lo más preocupante- la marcha atrás de toda nuestra civilización, cada vez más indigente en referencias culturales, como en la literatura producida por nuestros jóvenes «pre-letrados» o «contra-letrados» se deja ya ver. Steiner critica muy duramente la desconstrucción y el discurso descontructivo porque «cuando el texto o la experiencia del signo es (des)figurada y des-mitologizada, los resultados son -con algunas excepciones- de una portentosa banalidad». No le falta razón y cualquier lector, con un mínimo de formación, puede comprobarlo.

Taquigrafía digital

No menos interesante es lo que indica sobre el peligro de la pantalla del ordenador y la limitación lingüística y mental que suponen los mensajes cortos, tan favorables para las consignas como nocivos para el pensamiento y que recuerdan la crítica de Cicerón al uso de una especie de taquigrafía, impuesta en el Senado romano por los aticistas y cuyos efectos reductores se hicieron patentes tanto en el arte del debate como en la brillantez en la exposición, que quedó muy mermada.

De vez en cuando el ser humano siente la tentación de caminar a cuatro patas. En nuestra época -si no se pone remedio a ello- parece que lo vuelve a intentar. George Steiner advierte y clama contra ello en este profundo y necesario ensayo, cuya amplitud, calidad de escritura y audacia Claudio Guillén elogia en su fundada introducción.