«La pintura es lo más enigmático y milagroso»

Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939) nos recibe en su estudio de Madrid. Aún estaba dando los toques a su actual exposición en la galería Marlborough. Los cuadros ya están colgados en las salas, donde emergen con un intenso expresionismo cromático, habitual en su manera de hacer la pintura. No obstante, parece que buscan nuevas geometrías. Nuevos equilibrios. Siempre que se observa la obra de Navarro Baldeweg se busca al arquitecto entre las capas de pintura. Al final, emerge como un clásico, un maestro renacentista.

¿Se considera un resistente de la pintura?

Siempre me ha parecido un disparate pensar que la pintura está superada. No está superada porque su modo de entrar en contacto, o de transportar el mundo a la percepción, es único; es algo que sólo la pintura puede hacer.

Usted no es un artista que se prodigue demasiado. Tarda entre una muestra y otra de su obra.

Me gusta mucho distanciar las exposiciones. Me gusta dar tiempo a los cuadros. Siempre que he forzado una exposición y la he sacado sin el tiempo de maduración de una etapa, el final me ha dejado descontento. En el arte hay que esperar a que ocurra algo. No es algo que uno pueda pensar de antemano, que pueda proyectar.

¿Qué buscaba en estas nuevas obras?

Aquí hay cuadros de 2014 que se llaman Estrellas, y también hay cuadros que nacen de obras anteriores que eran bastante abstractas, y que se amplían... Hay un proceso gradual, casi se podría deducir, mirándolos, qué cosas han sobrevivido y qué cosas son nuevas.

¿Es Navarro Baldeweg deudor del expresionismo abstracto, ahora y siempre?

No hay nada mejor que el contacto del cuerpo del pintor con el lienzo, y el transporte que se produce a través del lienzo con el del observador es muy mediático y rico en sensaciones.

Supongo que estará aburrido de que le hagan esta pregunta: ¿qué es más difícil o exigente la pintura o la arquitectura?

Yo creo que lo más difícil que hay es la pintura. Por lo menos para mí. Es lo más enigmático, lo más milagroso.

¿En su caso, qué fue antes?

De niño yo pintaba y estudié arquitectura para tener una profesión. Vivir de la pintura es... complicado. Pero, claro, es un arte muy interesante. Tienes aspectos muy desagradables pero otros muy emocionantes, lúdicos. Me considero un artista. Mi visión de todos los quehaceres que practico es de artista.

Yo le considero como un militante de la pintura y que no mira ni ve más allá de los límites de los cuadros.

Sigo todas las cosas que pueden seguirse. En eso tengo que decir que es muy de agradecer que haya artistas que estén explorando, por ejemplo medios expresivos a los que yo ahora no puedo acceder. Hay muchas cosas, a lo mejor, de tipo digital... No obstante, me parece que es lógico, incluso una obligación, el explorar esas cosas, esos medios nuevos que están al alcance. Es algo, digamos, que sigo a cierta distancia.

Esto me lleva a preguntarle: ¿cree que se puede «hacer» pintura en un vídeo o en una fotografía?

Las artes tienden a expandirse, quizá para explorar sus fronteras, sus límites con otras cosas. Por ejemplo, ahora hay una exposición que me maravilla: la de Marcel Broodthaers. Para mí, es un poeta que se expande sobre todas las cosas.

Y hablando de exposiciones, ¿ha visto «Metapintura», en el Museo del Prado, que trata de estos límites ilimitados?

Sí, esa conciencia de lo que se pinta, y cómo poner en marcha los elementos, las variables que tiene el lienzo y que quedan reflejados en esa historia casi geológica que es un cuadro, como estratos.