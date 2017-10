COMUNICADOS DE LA TORTUGA CELESTE Palabras fénix que solo riman consigo mismas «Árbol», «tiempo», «cuerpo»... son palabras con finales únicos, como números primos de las palabras

ANDRÉS IBÁÑEZ

«Palabras fénix» llama Martín de Riquer a aquellas que no riman con ninguna otra. Son, por eso, palabras con finales únicos, como números primos de las palabras. La definición laxa de la palabra fénix es que no rima con ninguna otra a excepción de nombres propios o formas verbales. Así, por ejemplo, «cofre» es una palabra fénix porque sólo rima con un nombre propio, Onofre. Claro que ahora también rima con «gofre», ese delicioso y grasiento dulce de origen belga. Pero tampoco nos convence que la palabra fénix no pueda rimar con una forma verbal, ya que en español la mayoría de las rimas son formas verbales. Los diccionarios, que sólo recogen el infinitivo de los verbos, no reproducen la variedad léxica de nuestro sistema verbal, en el que cada infinitivo da lugar a innumerables formas flexionadas. Esta es una de las razones de que el español sea tan fácilmente rimable, por contraste con el inglés donde las rimas son escasas y los poetas se ven obligados a hacer trampas.

Un caso más claro de palabra fénix es «árbol». Inútil será buscar palabra alguna que termine en «-árbol» en español. Esa extravagancia que es el Diccionario inverso de la lengua española de Ignacio Bosque y Manuel Pérez Fernández proporciona la mayor aproximación posible: «carbol», que es una palabra aguda que no rima con «árbol». Palabras tan importantes, cruciales como «tiempo» o «cuerpo» también son palabras fénix en nuestra lengua. «Tiempo» rima torpemente con palabras en las que entra como compuesto (destiempo, entretiempo, contratiempo), y «cuerpo» con «anticuerpo».

Como los números primos, sólo riman consigo mismas. Imagino un idioma en el que todas las palabras sean tan únicas como el ave fénix que, por cierto, también es una palabra fénix. Palabras como muslo, golf, puf, látex, ónix, órix. Órix, antílope misterioso. Ónix, material del vaso que usó Cristo en la última cena. O como la palabra «hápax», que designa a una palabra que aparece una sola vez en un solo texto. Algunas veces me siento así: un órix, un árbol sin rima, sólo cuerpo, todo tiempo, un hápax.