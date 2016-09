Las otras apuestas de este otoño

«El espíritu de la ciencia-ficción» Roberto Bolaño. Alfaguara. Un inédito de Bolaño, ñam, ñam. Habrá que esperar hasta el 3 de noviembre para leerlo, pero seguro que merece la pena. La editorial que lo publica, por cierto, irá reeditando el «todo Bolaño»: para empezar, «2666» y «Los detectives salvajes». Dos títulos que nos harán ir salivando mientras llega este «Espíritu de la ciencia-ficción».

«Medianoche en el siglo» Victor Serge. Alianza. Arthur Koestler y Aleksandr Solzhenitsyn denunciaron en sus obras las miserias y el terror del régimen estalinista, pero antes de ellos estuvo Victor Serge. «Medianoche en el siglo» habla de acusaciones de contrarrevolución, de arrestos, de condenas y deportaciones. ¿A que les suena?

«Una buena chica» Mary Kubica. HarperCollins Ibérica. Porque también de «thrillers» vive el lector, nos apuntamos este, que promete ser retorcido como «Perdida», de Gillian Flynn. Con múltiples puntos de vista que enredan el argumento y nos hacen dudar de qué es verdad y quién miente, Mary Kubica da una vuelta de tuerca a ese paraíso tan perfecto: la familia.

«Seis años que cambiaron el mundo. 1985-1991» Hélène Carrére d’Encausse. Ariel. En marzo de 1985, el Comité Central del PCUS elegía a Mijaíl Gorbachov como secretario general de la Unión Soviética. Seis años después se derrumbaba el imperio. Hélène Carrére d’Encausse, especialista en Historia de Rusia y miembro de la Academia francesa, desentraña un periodo decisivo para el país, para el continente europeo y para el mundo entero.

«Extraños llamando a la puerta» Zygmunt Bauman. Paidós. El sociólogo de la «modernidad líquida», premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, pone el dedo en la llaga al profundizar en uno de los miedos que atenazan hoy a las sociedades occidentales: el impacto de las oleadas de refugiados e inmigrantes que llaman a nuestras puertas. ¿Tendrá solución esta crisis?

«Últimos testigos» Svetlana Alexiévich. Debate. La premio Nobel de Literatura 2015 fija su atención en los veintisiete mil niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial en orfanatos de Bielorrusia. Convertidos en hombres, hoy recuerdan para Alexiévich una de las mayores tragedias de la Historia.

«Hermano de hielo» Alicia Kopf. Alpha Decay. Novela avalada por el premio Documenta 2015 y el Llibreter 2016. La historia del hermano de la narradora, «congelado» en su autismo, pero también la historia de Scott, Amundsen y Shackleton, fascinados por el hielo y obsesionados por el Ártico y el Antártico. Un libro intimista y lo contrario.

«Tres días y una vida» Pierre Lemaitre. Salamandra. Aunque habitual del género negro, fue gracias a una novela histórica, «Nos vemos allá arriba», como Lemaitre se alzó con el Goncourt en 2013. «Tres días y una vida» vuelve a no ser policiaca. A pesar de lo cual, no faltan en ella una desaparición y una mirada al abismo: la infancia.

«Masacre» Mark Danner. Malpaso. El batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador fue formado por la CIA en la Escuela de las Américas (Panamá). Durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 realizó un «operativo de contrainsurgencia» en las aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles. Resultado: novecientas personas asesinadas. Lo ha investigado -y lo cuenta- Mark Danner.

«Diarios completos» Sylvia Plath. Alba. Nació en 1932 y se suicidó en 1963 metiendo la cabeza en el horno. Entremedias, su vida, la vida de Sylvia Plath. Casi toda ella cabe en sus diarios: sus años de estudiante, sus dibujos, sus poemas; y, sobrevolando estas páginas, sus depresiones. El volumen incluye dos cuadernos que su viudo y albacea, Ted Hughes, prohibió hacer públicos hasta 2013. Morbo a raudales.

«Aquí estoy» Jonathan Safran Foer. Seix Barral. Otro de los grandes libros que nos esperan, y que ya ha sido un acontecimiento literario en Estados Unidos. El autor de «Todo está iluminado» y «Tan fuerte, tan cerca» narra en él dos destrucciones: la de una familia norteamericana judía y la de Israel a merced de una catástrofe natural. No corran a las librerías hasta el 4 de octubre, cuando se publica.

«La gran historia de los videojuegos» Steven L. Kent. Ediciones B. La colección Nova, de Ediciones B, nos ofrece este completo repaso a la evolución de la industria de los videojuegos. En sus páginas, «compañeros» con los que hemos crecido: Pac-Man, Space Invaders, Pong... Por eso hay quien califica este volumen como «la biblia de los videojuegos».

«La invención de la naturaleza» Andrea Wulf. Taurus. Escaló los volcanes más altos, remó por el Orinoco, recorrió Siberia, anticipó el peligro del cambio climático. Eso y más hizo Alexander von Humboldt, a quien Andrea Wulf dedica esta biografía que hace hincapié en el legado del naturalista alemán, que alcanza a Darwin, Goethe, Jefferson y Bolívar. Entre otros.

«Me lamo Lucy Barton» Elizabeth Strout. Duomo. En el año 2009, Elizabeth Strout (Portland, 1956) ganó el Premio Pulitzer por su novela «Oliver Kitteridge». Ahora nos llega otra novela suya titulada con nombre propio, «Lucy Barton», que nos narra cinco días en la vida de una madre y una hija encerradas en la habitación de un hospital.

«El amor del revés» Luisgé Martín. Anagrama. El escritor ante sí mismo. Sus miedos, sus disfraces. Los años que ocultó su homosexualidad y el proceso que culminó con su aceptación. El dolor, la liberación, el sexo; también el amor. Luisgé Martín sin máscaras. ¿Biografía sentimental? ¿Confesión? Dejémoslo en desnudo. Integral, claro.

«En busca de Muhammad Ali» Davis Miller. Errata Naturae. El mejor boxeador de todos los tiempos falleció el pasado mes de junio y ahora nos llega (el 12 de septiembre) este libro que no es una biografía sino el homenaje de uno de los críticos deportivos de referencia en Estados Unidos, Davis Miller. No nos acerca al boxeador y mito en plenitud de facultades sino ya en el ocaso. Ali, un hombre enfermo -ya no un dios del cuadrilátero-, entregado a sus semejantes. Emocionante.

«En lo profundo del mar» George Steiner. Siruela. A sus 87 años, George Steiner sigue siendo uno de los intelectuales más lúcidos de Europa y la cultura occidental, sin pelos en la lengua. Ahora nos sorprende este libro porque en él no se recogen ensayos sino relatos que versan, al cabo, sobre los asuntos más acuciantes en el ideario de Steiner.

«Crónicas de la Primera Guerra Mundial» Rudyard Kipling. Fórcola. El escritor en lengua inglesa más leído de todos los tiempos hasta la llegada de J. K. Rowling. Un autor de masas. Por eso entenderán que le encargaran desde el propio gobierno británico la escritura de crónicas de guerra (propagandísticas) en plena Gran Guerra. Para subir el ánimo de las tropas y el suyo propio. Su hijo fue una de las víctimas de la contienda.

«Reencuentro de personajes» Elena Garro. Drácena. Mujer de Octavio Paz, amante de Bioy de Casares y amiga de Borges. No obstante, este libro va dedicado a su exmarido, con el que tuvo una hija, Helena. Un ajuste de cuentas con él y la clasista sociedad mexicana de una gran escritora.

«Diarios del sáhara». San Mao. Editorial :Rata_ Doblememente interesante es esta editorial que toma el nombre de un animal no muy amigable, pero de carácter merodeador. Por un lado, su apuesta por el diseño gráfico, desde el mismo logo que dibuja su nombre. Por otro, el catálogo, del que destacamos el diario de un personaje casi desconocido y fascinante. Verán. No contamos más. Lean a San Mao.

«Los raros». Rubén Darío. WuderKammer. Traducido, el nombre de esta editorial es Cuarto de maravillas. Fiel al título, se presenta un escueto catálogo de cuatro libros maravillosos por exquisitos, cuidados, para paladares muy elaborados. Pierre Loti, Raymond Roussel, Victor Hugo y Rubén Darío irán desfilando en unas versiones que quieren homenajear al mítico editor Pauvert.

«Del otro lado» Michael Connolly. ADN. 50 años cumple la clásica editorial Alianza, y se embarca con bríos ilusionantes en ADN. Nombre cuya genética nos deriva hacia la narrativa contemporánea. Michael Connelly es uno de sus autores de referencia, y se estrena con «Del otro lado». Un veterano del «best seller» de calidad que, al cabo, es el espectro que quiere cubrir este ADN.

«Una constelación de Fenómenos Vitales» Anthony Marra. Armaenia. Es el quinto título de esta editorial. Para abrir la temporada, apuesta fuerte con esta novela que en 2013 fue todo un éxito de crítica y ventas en EE.UU. Aunque suena a etiqueta manida, ha sido definida como la «’Guerra y Paz’ del siglo XXI» por «The New York Times Book Review». Fue finalista del National Book Awards.