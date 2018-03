ARTE Muntean & Rosenblum: «Lo “kitsch” será la nueva vanguardia» Las redes sociales y los vídeos de Youtube, magma de la pintura última de este colectivo artístico, que entra ahora en el MAC de La Coruña

«This is not an exit» es la última frase de «American Psycho». La que lee el protagonista cuando sabe que está a punto de ser atrapado. La pareja conformada por Markus Muntean (Austria, 1962) y Adi Rosenblum (Israel, 1962) se la toma prestada a Bret Easton Ellis para titular su nueva comparecencia en España, en el MAC de La Coruña. Con ella nos proponen desaprender lo aprendido, plantearnos respuestas alternativas a las preguntas de siempre. Ellos, por su parte, analizan el alcance y efecto de las imágenes virales de redes sociales y Youtube, deteniéndolas en la carga de lo pictórico.

Conociendo la ambigüedad de sus imágenes, ¿ese título es optimista o pesimista?

Lo elegimos porque nos gustan las frases que se leen a diferentes niveles. Por ejemplo: el de «exit» es un cartel que está en todos los museos. Y en un cubo blanco, todo objeto puede ser una obra de arte. Por otro lado, ésa es la frase que lee el protagonista de «American Psycho» cuando lo van a atrapar. Que algo diga que no es una salida no significa que no lo sea. Intentamos ser ambiguos. Por eso también nuestro interés por el «parkour», que se integra en el montaje de esta expo: sus practicantes encuentran «salidas» donde otros no las veríamos. Es además una metáfora de cómo nosotros vemos el arte, un sistema en el que se buscan respuestas claras y rápidas, cuando lo importante es plantearse preguntas.

Para la serie «Selfie» parten de la foto instantánea de consumo rápido. ¿Por qué la pintura -con su estatismo y su carga histórica- es una disciplina válida para acometerla?

Esas razones la hacen perfecta. Cuando un rostro de una pintura te mira, te conmueve de una manera como ninguna foto, ninguna película, puede hacerlo. Y esto sucede porque es mucho más que una imagen: es una cara construida. Es un espacio abstracto, una maraña de pinceladas. Uno de los errores que se comete con la figuración es pensar que sólo intenta representar una realidad. Pero tiene que abstraer su propia naturaleza.

Hasta hoy se habían resistido a cultivar el retrato canónico.

Un «selfie» es todo lo contrario a un retrato, en el que el artista busca la esencia del personaje. En el «selfie», el modelo lo controla todo y cree que sale bien, cuando no aporta nada. Por eso nuestro proceder ha sido tomar «selfies» ya existentes e incluirlos en las composiciones de un cuadro compuesto según nuestros criterios. En el resultado no puedes discernir las diferencias.

En «Viral Videos» lo que les interesa son esos vídeos con millones de visitas. De nuevo hablamos de «estatismo» frente a un doble movimiento: el de la grabación y el de su viralidad.

Es lo que nos proponemos contraponer. Se cree que la pintura es estática, pero no lo es. Éstas son como un fotograma de esos vídeos, por lo que dan pie a que imagines lo que pasó antes y lo que viene después. Además, si te fijas, no son los cruciales de la trama. Sólo así podemos reflejar el tiempo en la pintura. El reto además es convertir lo que ves en una pantalla pequeña, de un móvil o «tablet», a una escala monumental.

Que es la de los grandes cuadros de Historia.

Sentado ante las obras de esta serie tienes la sensación de que te enfrentas a una nueva mitología: esa mujer saliendo del mar es una nueva Afrodita... El arte trata siempre sobre las grandes asuntos: el amor, el odio... Todo eso está ya plasmado, y nos encanta. Nos hacen gracia los problemas que la gente tiene con la pintura figurativa.

Una de las obras de la serie «Viral videos»

Lo vivimos todos los días, especialmente en Alemania, donde tras la II Guerra Mundial se impuso la abstracción y sus etiquetas sobre lo que es o no moderno. Es necesario enfrentarse a imágenes reales. ¿Sólo se puede llorar ante un libro o una película? ¿Por qué no ir a una gran expo para sentir una gran emoción? Debería estar permitido.

En un mundo saturado de imágenes, ¿por qué convertir éstas en obras de arte?

Vivimos en una época en la que tenemos que construir nuestro yo de manera distinta. Los «selfies», YouTube, son una nueva manera de construirnos. La gente joven ya sólo se percibe a través de estas imágenes. A ello se suma que, como son vistas por millones, se convierten en algo metafórico, iconográfico. Y muchas son aburridas, anodinas. ¿Qué ve la gente ahí? Es nuestro material contemporáneo, pero queremos llegar a través de él a algo diferente.

¿Por qué siguen siendo buenos modelos los jóvenes, teniendo en cuenta que ustedes se «hicieron ya mayores»?

Usamos a los jóvenes desde el principio. Describían bien la situación que sentíamos cuando lo éramos: que hay una presión muy grande de la sociedad para que parezca que siempre lo eres. La sociedad elimina todo lo viejo. Mirando ahora a la generación posterior, vemos que hay una brecha. Pero, como sentimos la presión social de ser eternamente jóvenes, y porque nos interesa el desarrollo de la sociedad, podemos entender lo que les pasa. La gente que ha nacido con los nuevos medios tiene una percepción de la realidad «retrasada». Procesan las cosas después de ver la imagen.

Quizás no todo es malo con las nuevas tecnologías. ¿Le han dado otra oportunidad a la figuración?

Estamos seguros de ello. Lo que era visto como «kitsch» va a ser la nueva vanguardia: La pintura figurativa describe un movimiento. No es lineal, como la vanguardia que va hacia el futuro. Lo nuevo siempre se construye con material viejo.

¿A qué conclusión llegan sobre quién decide cómo algo se convierte hoy en memoria colectiva?

Eso nos intriga. Cuando miras estas imágenes nunca pensarías que algo tan aburrido conseguiría millones de visitas. En YouTube no hay gente guapa, ni con éxito. A lo mejor vivimos en una nueva «clase (en la) media». Hoy sólo podemos decir cómo las cosas se convierten en colectivas, pero no en memoria. Todo es tiempo real, simultaneidad. La brecha más grande entre generaciones es la capacidad para ocultar cosas.