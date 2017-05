María Sánchez: «No pertenecer al ámbito literario ni trabajar en él hace que mi propuesta sea diferente»

¿Cuáles son sus intereses como escritora?

Me basta con poder escribir, con tener tiempo para ello. Ese momento que algo te pellizca y algo dentro de ti te dice a ti misma que necesitas contarlo.

¿Y como lectora?

Vuelvo a ese pellizco, a esa luz, incluso por qué no, a esa oscuridad. Me encanta leer pero por mi trabajo no leo todo lo que me gustaría. Quizás simplemente busque un refugio, un cuarto propio, una manera de aprender.

¿Sobre qué temas suele escribir?

Me gusta buscar las huellas de las relaciones entre las personas y los animales. Sobre aquellos que eligieron la vida en el campo, sobre las raíces, sobre los ausentes.

¿Dónde ha publicado hasta el momento?

En La Bella Varsovia, mi primer y único libro hasta el momento, «Cuaderno de campo».

¿Con cuáles de sus «criaturas» se queda?

Con la única y la primera por ahora. Todavía me cuesta creer que haya salido y ya no sea algo solo mío.

Supo que se dedicaría a esto desde el momento en que…

Nunca he pretendido ni quise dedicarme a ello. Mi vida es mi profesión y el campo. Sin ella posiblemente no escribiría lo que escribo ni sería como soy.

¿Cómo se mueve en redes sociales?

Me muevo muchísimo en redes sociales porque me encantan, y creo que dada mi profesión, tengo el deber de dar a conocer la realidad del campo y de la ganadería.

¿Qué perfiles tiene?

Twitter, Instagram y Facebook.

¿Cuenta con un blog personal?

Tenía uno y lo cerré hace dos años. Pretendo ahora empezar de nuevo a escribir de vez en cuando en mi página web, que abrí hace poco.

¿Qué otras actividades relacionadas con la literatura practica?

Ahora ninguna, antes solía escribir reseñas y artículos en revistas, pero llevo un tiempo que no lo hago por falta de tiempo.

¿Forma parte de algún colectivo/asociación/club?

No.

¿En qué está trabajando justamente ahora?

Estoy trabajando en varias cosas a la vez: un libro de poesía y matemáticas con Manuel de León, un proyecto llamado «Majada» que espero que comience a andar dentro de poco donde quiero compartir entrevistas, palabras, fotografías e historias de todo lo relacionado con el campo y algo que todavía no puedo llamar libro. Tengo también un proyecto que me pide tiempo y aún no puedo dedicarme a ello: un atlas sobre escritores, artistas, personajes singulares y su relación con sus animales.

¿Cuáles son sus referentes?

Emily Dickinson, Sophia de Mello, Shakespeare, Temple Grandin, Gabriela Llansol, Werner Herzog, Fernando Pessoa, Lobo Antunes, Hilda Hilst y Al Berto.

¿Y a qué otros colegas de generación (o no) destacaría?

Lucía Baskaran, María Pérez Heredia, Elena Medel, Luna Miguel, Álex Portero, Marco Antonio Raya, Pablo Fidalgo Lareo y María Sotomayor.

¿Qué es lo que aporta de nuevo a un ámbito tan saturado como el literario?

Creo que no pertenecer a ese ámbito ni trabajar en él hace que mi propuesta sea diferente.

¿Qué es lo más raro que ha tenido que hacer como escritor para sobrevivir?

Nada. La pregunta sería qué es lo más raro que he tenido que hacer como veterinaria para sobrevivir. Ahí sí que hay historias.