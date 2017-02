María Pérez Heredia: «Supe que me dedicaría a la escritura cuando descubrí que hacer cine era muy caro»

¿Cuáles son tus intereses como escritor?

Como escritora, me interesa aportar algo, una visión, una manera distinta de contar. Personalmente, centro gran parte de mi atención en la construcción de los personajes, pero también de los ambientes o del lenguaje.

¿Y como lectora?

Me suelen interesar los grandes personajes, las novelas con grandes protagonistas. Sobre todo, no quiero aburrirme. Además, me gustan los libros bien escritos, a veces por encima de las grandes historias. En este momento, estoy deseando leer a esta nueva generación de escritores que acaban o van a publicar pronto sus primeras novelas, como Lucía Baskaran o Luna Miguel.

¿Sobre qué temas sueles escribir?

Escribo sobre la vida, sobre personas humanas y sus sentimientos, sus experiencias, sus vivencias. Ahora mismo, intento apostar por la ficción. Algunos temas que me interesan son el fracaso, el vacío, la soledad… No me interesa demasiado atarme a ningún género.

¿Dónde has publicado hasta el momento?

Publiqué mi primera novela en una editorial zaragozana, Eclipsados. Mi segunda novela, «Starman», acaba de aparecer en Reservoir Books, un sello de Penguin Random House. También he publicado artículos y cuentos.

¿Con cuáles de tus «criaturas» se queda?

Creo que «Starman» es mi mejor trabajo. Tengo mucha simpatía por su protagonista, Clay, pero también por otros personajes como Daphne o Jen.

Supiste que te dedicarías a esto desde el momento en que…

Descubrí que hacer cine era muy caro.

¿Cómo te mueves en redes sociales?

Mal. Es una asignatura pendiente.

¿Qué perfiles tienes?

Facebook (María Pérez Heredia), Instagram (m.efervescente) y Twitter (M_Efervescente).

¿Cuentas con un blog personal?

Inicié uno, que ahora no está activo (http://diasrarosdelluvia.blogspot.com.es). Me sirvió como ejercicio de escritura entre el final de mi primera novela y el inicio de «Starman».

¿Qué otras actividades relacionadas con la literatura practicas?

Estudio Filología Hispánica y escribo algún que otro artículo de crítica literaria. Lo mío es la Narrativa Contemporánea.

¿Formas parte de algún colectivo/asociación/club?

No me gusta incluirme dentro de ningún colectivo, aunque sí simpatizo con algunos movimientos como asociaciones animalistas. También me siento implicada políticamente.

¿En qué estás trabajando justamente ahora?

Estoy empezando a redactar (y pensar) la que espero que sea mi tercera novela.

¿Cuáles son tus referentes?

Demasiados. Me encantan Bret Easton Ellis, Sofia Coppola, Paul Thomas Anderson o Scott Fitzgerald, pero también autores patrios como Juan Marsé o Rosa Chacel.

¿Y a qué otros colegas de generación (o no) destacarías?

No sé si somos una generación, pero destacaría a personas de edades similares como los poetas Elena Medel o Alberto Acerete, además de la jovencísima Irati Iturrizta Errea. Estoy esperando los nuevos trabajos de Antonio J. Rodríguez o Luna Miguel.

¿Qué es lo que aportas de nuevo a un ámbito tan saturado como el literario?

Una visión distinta. Pertenezco a una generación que todavía está formándose y empezando a publicar, y estoy segura de que tenemos mucho que decir. En mi caso, lo mío es un compromiso por la ficción y por una manera particular y personal de contar.

¿Qué es lo más raro que has tenido que hacer como escritor para sobrevivir?

Ahora mismo, no sobrevivo escribiendo. Ya es raro sobrevivir siendo escritor en estos días. Preguntadme en unos años.