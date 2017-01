Luis Camnitzer conmina a Trump a convertir su «racista muro» con México en una obra de Christo

No hay día que Donald Trump, el futuro presidente de Estados Unidos, no haga una declaración que no pise tres o cuatro callos. Entre las que más ampollas ha levantado, y contestada recientemente por su homólogo en el país vecino, Enrique Peña Nieto, se sitúa su intención de levantar un muro entre Estados Unidos y México para evitar así la entrada de sin papeles en Norteamérica, factura que pretende endosarle a los latinos.

Desde el ámbito del arte, la rimbombante idea del pronto mandatario americano ha puesto a sus miembros a darle vueltas al asunto. Sin duda, la mejor solución es la que se le ha ocurrido al creador alemán de origen uruguayo Luis Camnitzer (Lübeck, 1937), que a comienzos de esta semana lanzaba una iniciativa en la plataforma en la web Change.org para convertir el proyecto de Trump en una obra de arte.

Canonizar al Tío Gilito

La intención de Camnitzer es que el presidente electo dedique sus esfuerzos y recursos en construir este nuevo muro de la discordia en financiar una nueva obra del creador Christo, un habitual de las instalaciones de gran envergadura en ámbitos públicos. Este autor ha alcanzado fama por su tendencia a «envolver», junto a su mujer Jeanne-Claude, edificios enteros (como el Reichstag alemán) y extensas zonas geográficas (como Central Park en Nueva York).

La petición de Camnitzer explica de forma escueta su deseo de que el magnate americano metido a político facilite la creación de una nueva versión de la obra «Running Fence»si lo que busca es «separar» Estados Unidos de México. «Su primer proyecto en Sonoma fue completado en 1976 con gran éxito –reza su escrito–. Con sus 24,5 millas abarcadas entonces, el proyecto completo transformaría una iniciativa racista en un evento artístico público y ayudaría a mejorar la imagen de Norteamérica con un revestimiento cultural».

Camnitzer en una imagene archivo

Desde la puesta en marcha de la campaña hace cuatro días, su iniciativa ha conseguido el segumiento de hasta 817 firmante, y sigue creciendo. Una iniciativa que puede seguirse desde este enlace. En declaraciones a ArtNews, Camnitzer reconoció con ironía sentirse sorprendido ante la rápida respuesta a su petición, habida cuenta de que con anterioridad otra para que el Papa Francisco canonizara al Tío Gilito, famoso personaje de Disney, recibió tan sólo ocho apoyos.

La de Camnitzer no es la única respuesta del mundo del arte a la eminente llegada al poder de Trump en la considerada la nación más poderosa del mundo. Recordemos que un importante grupo de artistas, entre los que se encuentran Cindy Sherman, Julie Mehretu, Richard Serra o Joan Jonas han promovido una huelga de brazos cruzados el próximo 20 de enero, día previo al nombramiento oficial del empresario, animando así mismo a las instituciones artísticas a que cierren sus instalaciones también durante esa jornada.