Lenin y compañía en el octubre rojo

«EL SIGLO DE LA REVOLUCIÓN. UNA HISTORIA DEL MUNDO desde 1914» Josep Fontana. Crítica. 808 págs. 28,90 euros. Partiendo del año en que estalló la Primera Guerra Mundial, Josep Fontana, profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra, estudia más de una centuria -el libro llega hasta 2017 y aborda incluso el «Brexit» y la victoria de Trump-, marcada por la Revolución de octubre, tanto por el sistema que implantó como por sus detractores.

«¡CAMARADAS! DE LENIN A HOY»Javier Fernández Aguado. LID. 325 págs. 19,90 euros. Economista y presidente de la consultora MindValue, Fernández Aguado analiza cómo la utopía bolchevique condujo al desastre allí donde triunfó. Por las páginas de su ensayo desfilan, junto a Lenin, líderes como Stalin, Trotski, Salvador Allende y Fidel Castro.

«LA REVOLUCIÓN RUSA» María Teresa Largo Alonso. Catarata. 192 págs. 16,50 euros. Lo sucedido en Rusia en 1917 pretendió ser «la fábrica de una nueva sociedad», como subtitula su trabajo la catedrática de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria María Teresa Largo, que nos ofrece una síntesis divulgativa.

«EL TREN DE LENIN» Catherine Merridale. Crítica. 368 págs. 22,90 euros. La propuesta de Catherine Merridale, profesora de Historia Contemporánea en la londinense Queen Mary University, trata de los orígenes de la Revolución rusa, relatando el viaje que emprendió Lenin desde su exilio en Suiza, donde se encontraba a comienzos de 1917, hasta su país natal. Propiciado su regreso por el gobierno alemán, las acciones de quien proclamó «todo el poder para los sóviets» nada tuvieron que ver con lo que se esperaba, como se explica detalladamente en esta obra.

«LA REVOLUCIÓN RUSA» Christopher Hill. Ariel. 208 págs. 16,90 euros. Recuperación de un título clásico sobre el octubre rojo, debido a Christopher Hill (1912-2003), historiador británico que vivió un tiempo en la Unión Soviética y se afilió al Partido Comunista, aunque lo abandonó en 1956, año de la invasión soviética de Hungría. Hill lleva a cabo un compendio de los acontecimientos, centrándose en la figura de Lenin y su actuación en «la Revolución que fue la obra de su vida».

«EL EQUIPO DE STALIN» Sheila Fitzpatrick. Crítica. 512 págs. 26,90 euros. Sheila Fitzpatrick, profesora de Historia de la Universidad de Sidney y reconocida especialista en la Unión Soviética, buceó en los archivos rusos tras su apertura en la perestroika. En su libro nos sumerge en la época de las Grandes Purgas y nos revela la imagen de un Stalin poco conocido, que combinó el ejercicio de un poder absoluto con rodearse de una fiel camarilla, pieza imprescindible para ejecutar su sanguinaria política que impuso el terror por doquier.

«CARTAS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE» Jacques Sadoul. Turner. 500 págs. 28 euros. El polémico abogado, político, escritor y capitán del Ejército francés Jacques Sadoul (1881-1956) conoció muy de cerca el asalto de los bolcheviques al mando. Entre octubre de 1917 y mayo de 1918 permaneció en Rusia -volviendo a ella posteriormente en alguna ocasión-, donde había sido enviado en misión técnica. Entabla estrecha relación con Lenin y Trotski y se convierte en un defensor de su causa.

«VECINOS CERCANOS Y DISTANTES» Jonatham Haslam. Ariel. 480 págs. 23,90 euros. Es sabido el papel esencial que desempeñó la KGB en la URSS. Pero no fue esta el único brazo del espionaje. El profesor emérito de la Universidad de Cambridge Jonatham Haslam llena un hueco al ocuparse de la inteligencia militar y del servicio especial en una obra que, además del pasado, ayuda a comprender mejor la Rusia de Putin.

«HITLER Y STALIN. VIDAS PARALELAS» Alan Bullock. Kailas. 1.176 págs. 49 euros. Alan Bullock (1914-2004), profesor de la Universidad de Oxford, miembro de la Academia británica y encargado de la guerra psicológica de la BBC contra el Tercer «Reich», nos sirve una monumental biografía, entrecruzando las semejanzas entre dos siniestros individuos que marcaron a sangre y fuego buena parte del siglo XX.

«EL DÍA ANTES DE LA REVOLUCIÓN» Ursula K. Le Guin. Nórdica. 64 págs. 18 euros. No es la de los sóviets la revolución por la que luchó Laia Odo. Ya en la última vuelta del camino, este singular personaje creado por la autora norteamericana Ursula K. Le Guin sigue defendiendo un no menos peculiar movimiento, el odoniamismo, que entrelaza una suerte de anarquismo -sin bombas- con la filosofía taoísta temprana. Curiosa «nouvelle», que nos llega, precisamente, en 2017.

Más revoluciones a la vuelta del calendario

Las editoriales están a toda máquina para no perder el tren. No el de Lenin, sino el de no quedarse fuera del aniversario. Para marzo, se anuncia «Breve historia de la revolución rusa» (Galaxia Gutenberg), de Mira Milosevich. También para ese mes, «Entre dos octubres. Revoluciones y contrarrevoluciones en Rusia (1905-1917) y la guerra civil en Eurasia» (Alianza), de Francisco Veiga, Pablo Martín y Juan Sánchez Monroe. En abril, «La venganza de los siervos. Rusia 1917» (Crítica) de Julián Casanova. En mayo verá la luz una edición ilustrada de «Diez días que estremecieron al mundo» (Nórdica/Capitán Swing), la célebre crónica del periodista estadounidense John Reed, y «El gran terror» (Crítica), de James Harris. En junio, «La Revolución rusa» (Pasado & Presente), de Neil Faulkner. ¿Habrá más? Se admiten apuestas.