Juicio sumarísimo a Jean-Luc Godard

A favor: Por delante de todos

Godard rodando en París

Al leer las penúltimas biografías de Godard (la de Colin MacCabe –traducida en Seix Barral–, la jugosa pero inédita de Richard Brody) o su entrevista en la monumental última edición del «Godard par Godard», llama la atención uno de los rasgos que menos se subrayan de él: la soledad del personaje. En parte, esto se debe a su irrenunciable posición ante el «arte» del cine: si Truffaut, uno de los muchos amigos que perdió por el camino, planteó una famosa pregunta en forma de dilema entre el cine y la vida, Godard siempre ha optado por el primero. Esta otra pregunta se la hacía a sí mismo en «JLG/JLG», uno de los más bellos autorretratos de la historia del cine, «¿Dónde habita usted?». Su respuesta, «En el lenguaje».

Este es el cineasta que se ha situado en vanguardia, por delante de los demás sin saber si había camino, hasta perderse literalmente en el espacio que hay entre plano y plano, eso que Vertov llamaba intervalo y que nadie sabe bien lo que podría ser. Y ahí quedó atrapado, generando en su pugna por salir hermosas soluciones de lenguaje, productivas paradojas, frases contundentes como un eslogan y también irritantes caprichos conceptuales.

Godard es el ogro del cine, solo en su caverna –platónica, por supuesto– intentando alumbrar aquello que una vez definió con prístina poesía: no ya una imagen justa sino justo una imagen. No pocas de sus películas son el relato (término poco godardiano, desde luego) de una película que no llegó a hacerse porque no encontró la forma de pasar de una imagen a la siguiente. No es una posición cómoda a menos que se tenga algo de fundamentalista, de profeta del cine; y se entiende que no muchos hayan querido acompañarle en esa permanente travesía del desierto.

Godard es un profeta del cine. Pocos le acompañaron en su travesía del desierto Hay una segunda razón de la soledad de Godard: su carácter, reflejado en la célebre ristra de réplicas y desplantes que forman parte de su leyenda. Desaires a sus técnicos, a sus actores y a sus parejas. Una de ellas, Anne Wiazemsky, contó su relación en un libro que ahora sirve de base a «Mal genio». Gran título español para una película que los godardianos sólo podrían aceptar si presentase la imagen doméstica del genio malo sin escamotear el valor que le daba a su trabajo. Godard liga con una estudiante de Nanterre y traba amistad con otro estudiante (Gorin) que le introducenen los círculos maoistas de la Ecole Normal. Y es capaz de hacer tabla rasa de toda su carrera anterior y de firmar una película, «La chinoise», que se adelanta al mayo francés.

Su biógrafo Brody describe una gira americana del cineasta que llenaba auditorios de universidades con esa película (fracasada en salas comerciales): venían para aprender «cómo ser revolucionario». Este es el Godard icónico de los años 60, la imagen de lider con la que iba a romper: en ese turbulento tramo de la década, es curioso que los tres máximos «influencers», Dylan, Lennon y Godard, escogieran el mismo camino de desconectarse de sus redes sociales.