José Salguero: «Me han querido agredir por pintar en la calle. Me han dado limosna sin pedirla»

Nombre completo: José Salguero Llánez. Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1985. Residencia actual: Azuqueca de Henares (Guadalajara). Estudios:Graduado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ocupación actual: Artista plástico (pintor).

Qué le interesa. Trabajo principalmente en dos medios diferenciados: el muralismo, en espacios públicos y mediante el spray, y el trabajo de «estudio» a través del óleo. Mantengo una búsqueda constante para hallar el equilibrio entre técnica y concepto. A partir de un estilo figurativo realista, analizo situaciones cotidianas, costumbres sociales e instintos humanos. Entre las temáticas que suelo trabajar destacan la violencia, la sexualidad, las ideologías religiosas o políticas, las distopias y los conflictos de identidad como la alienación del individuo. Reinterpreto esas escenas a través de una iconografía personal y popular, proponiendo un dilema al receptor donde las figuras retóricas protagonistas son la ironía y el sarcasmo.

De dónde viene. He expuesto en lugares como La Bienal de Jóvenes Creadores del Mediterráneo (Milán, 2015); Digard Auction, en el Espacio Pierre Cardin (Paris); en Retramp Gallery (Berlín); en Swinton Gallery, Matadero y el Centro de arte Complutense (en el Museo del Traje), en Madrid. También en el Museo Wurth (La Rioja), en la Sala Parés y el Museo Olímpico de Barcelona; y en el Hipnotik Festival (CCCB, Barcelona), entre otros espacios. Entre los galardones obtenidos, cabe destacar el primer premio del Jóvenes Creadores de Madrid en la modalidad de Artes Plásticas de 2014, y el Art<35 BS/2016, de Barcelona.

Supo que se dedicaría al arte desde el mismo momento mismo en que… Desde pequeño, ya tenía la ilusión de dedicarme a la imagen (estática o no). Otro asunto es que supiera que pudiese hacerlo profesionalmente. Fue en 2002 cuando tomé contacto con material con grandes posibilidades plásticas como era el spray. Este cambio mi vida, comencé a pintar en la calle y transformó mi modo de ver y entender el medio urbano. Fue entonces cuando empecé a recibir encargos de murales. Pocos años después supe que no quería dedicarme a otra labor que no fuera la creación.

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el mundo del arte para «sobrevivir»? He pintado y presupuestado para todo tipo de clientes. Y sé que el más extravagante está por llegar. He dado presupuestos para prostíbulos, geriátricos, fascistas, iglesias... He tenido clientes con alguna enfermedad mental (esquizofrénicos, bipolares, megalómanos…), con los que la conversación era realmente difícil. Me han querido agredir por pintar en la calle. Me han dado limosna sin pedirla… Aunque, de todo ello saco lo mejor, que sea como fuere, son experiencias únicas…

Su yo virtual. Me da una pereza terrible estar actualizando mis creaciones en internet. Además, el arte está muriendo con la red. Existe una ansiedad y obsesión por publicarlo todo y rápidamente que esta devaluando en nivel de las obras expuestas… Intento controlarme al respecto.

«Podéis confiar en mí porque soy hipersensible, porque voy a activar la conciencia del espectador; voy a rizar el rizo; evitar los complejos artísticos; y porque me encanta hacer el payaso y sé que la desinhibición genera innovación»

En cuanto a mis perfiles, y a mi pesar, tengo web , también blog Instagram , Facebook, y una cuenta en Safecreative (registro de la propiedad intelectual online), donde subo todas mis obras antes de publicarlas en un otras plataformas.

Respecto a mis fuentes; consulto infinitos blogs y he estoy suscrito al boletín de múltiples webs de arte, de música, de ecología, entre otros. Es un arduo trabajo enumerarlos.

Otro «selfie» de José Salguero - J. S.

Dónde está cuando no hace arte. Además del trabajo con óleo en el taller, desarrollo el muralismo en espacios públicos mediante el spray. Actualmente me dedico exclusivamente a estas dos técnicas, aunque no descarto la docencia.

Le gustará si conoce a... Mis referentes son y serán Chema Madoz, Isidro Ferrer, John Heartfield, Paul McCarthy, Andrés Serrano, Joan Cornella, El Roto, Banksy, Yoe Minjunas, Ron English, Eugenio Merino, Eneko... De «mi generación» (vamos a dejar un margen de unos cinco o diez años) destacaría a gente como Axel Void, Mr kern, Daniel Muñoz «San», Scif, Mr. Kern, Aryz...

¿Qué se trae ahora mismo entre manos? Últimamente estoy descontextualizando la violencia en escenas amables. Estoy dando otros enfoques a los roles sexuales, extremismos religiosos, desastres medioambientales, iconos de belleza…

En cuanto a la técnica, me están seduciendo los colores saturados y exagerados de la publicidad de los años ochenta (el Pop Art en iconos de la tecnología); los colores planos combinados con volúmenes muy elaborados; los brillos y el efectismo (propios de la publicidad y del graffiti). Estoy más centrado en realizar obras más interactivas con el público.

¿Cuál es su proyecto personal favorito hasta el momento? No tengo una obra favorita (respuesta «estándar») pero estoy especialmente contento con el resultado de la pieza «A fresh touch for your stinky business», un óleo sobre tabla de 2014, de 125 x 53 cm. Consiste en un ambientador con forma de pino a gran escala. En este caso sustituí la tinta plana verde de dicho árbol por una imagen de unas chimeneas de centrales nucleares. El resultado es una paradoja que enmarca irónicamente la destrucción en un formato amable.

Con esta obra recibí el primer premio del Jóvenes Creadores de Madrid en la modalidad Artes plásticas en 201,4 y fuí seleccionado para representar a Madrid en la Bienal de Jóvenes Creadores del Mediterráneo (BJCEM).Evento que se celebró en La Fabbrica del Vapore en Milán en 2015. Fue una experiencia muy enriquecedora en la que conocí a artistas de todas las disciplinas, con un talento y una falta de complejos extraordinarios.

¿Por qué tenemos que confiar él? ¿Es aquí donde viene la declaración de intenciones «hip hop mode»? (risas). Partiendo de que no hay una creación que venga de la nada, de que el «ex novo» no existe y que vivimos en un constante revisionismo, es pretencioso decir que voy a crear algo nuevo… Sea como fuere, podéis confiar en mí porque soy hipersensible, porque voy a activar la conciencia del espectador; voy a rizar el rizo; voy a evitar los complejos artísticos; y porque me encanta hacer el payaso y sé que esa desinhibición genera innovación.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? Le cedo el legado a Jesús Moreno, aka «Yes».