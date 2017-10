LIBROS «Fred Cabeza de Vaca», gran novela sobre un ficticio artista español El arte convertido en mercado centra esta ingeniosa novela, ganadora del último premio Torrente Ballester

Andrés Ibáñez

El último premio Torrente Ballester es la segunda novela de Vicente Luis Mora, siempre que no consideremos su «work in progress» «Circular», esa extraordinaria reflexión y «collage» sobre el cero, el círculo y el arquetipo de la ciudad, una novela también. «Fred Cabeza de Vaca» es una falsa biografía del «artista español más importante después de Picasso», un tipo bastante desagradable, cabrón, trepa, seductor, que no sabe hacer nada en especial pero posee un instinto comercial infalible. Cabeza de Vaca comienza como crítco de arte y comisario de exposiciones, y su fama como artista va pareja a su fama como crítico. Es cierto que algunos críticos de arte han llegado a ser enormemente famosos e influyentes, casi tan estrellas como los propios artistas, pero en el caso de Cabeza de Vaca parece que lo que quiere Mora es hablarnos de una época en la que la verdadera creación ya no es posible, y en la que el arte no es otra cosa que un mercado.

En decadencia

No es que las obras de Cabeza de Vaca no sean interesantes. Muchas de ellas lo son, desde luego. Dado que Cabeza de Vaca nace en 1980 y muere en los años treinta del siglo XXI la novela es también, inevitablemente, una pieza de ciencia ficción o, más exactamente, de arte ficción. Las obras de Fred no son ya obras, sino acciones, como por ejemplo la «enfermuñeca» una muñeca que se pone enferma y finalmente muere y que Fred logra comercializar y hace pasar por un juguete normal. O «A-Siria», un proyecto que consiste en enviar emigrantes ilegales a Siria, invirtiendo el trayecto lógico. Sin embargo, y a pesar del indudable amor de Vicente Luis Mora por la ciencia ficción, el verdadero tema de este libro no es el futuro, sino el rabioso presente.

Ya que a través de este personaje fascinante, tan machista que se refiere a todas las mujeres de su vida por medio de números (el 0 corresponde a su madre), manipulador, corrupto, mafioso, insaciable, vemos desfilar muchos de los temas clave de la época en la que vivimos. La importancia de la basura, por ejemplo, un asunto que fascina al autor; la visión hobbesiana de la existencia que comenzó a preponderar después del 11 de septiembre (el Estado no te ayudará, arréglatelas por tu cuenta y defiéndete como puedas) tal como se muestra en la mayoría de las últimas series televisivas de éxitos; el advenimiento de la inteligencia artificial; novelas escritas por ordenador; sexo en orgías e intercambios que parece la marca de un imperio en decadencia...

El problema de España

Y, cómo no, el problema de España, que vuelve una y otra vez en nuestras letras simplemente porque regresa una y otra vez en nuestra realidad, España como democracia a medio hacer y proyecto histórico inconcluso. «Siamespaña» es una escultura que representa a dos hermanos siameses que intentan separarse. ¿No es eso España?

«Fred Cabeza de Vaca» es una gran novela, escrita con enorme inteligencia, llena de historias laterales (algunas misteriosas, otras líricas, otras ácidas), de humor, de melancolía, de rabia a ratos, de sexo, de ingenio y de imaginación. No se puede pedir mucho más.