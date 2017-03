«Floreced mientras», la flor azul de la lírica romántica

Escribir una antología de poesía es siempre un riesgo; por extensa que sea, es inevitable que haya ausencias y, por homogénea que trate de ser, siempre habrá presencias que parezcan extrañas: en la que analizamos aquí, aparece Hölderlin, que no es un poeta romántico, por mucho que participe de rasgos epocales, pero no Kleist, que estaría en el mismo caso; aparece Heine, como ejemplo de postromántico, pero no la fina lírica de Mörike, o aparecen obras de Schelling, Runge o Wackenroder, importantes románticos, pero que no destacaron como líricos, mientras se echa de menos a otros de pura cepa como Chamisso, E. T. A. Hoffmann... Quizás un estéril debate para académicos. Porque lo indiscutible es que nos encontramos con un riquísimo elenco de materiales de la época, que no desdeña ni textos teóricos ni nombres poco o nada representados en nuestra lengua, y que, por ende, constituye un excelente volumen para la consulta y el estudio, con numerosas primicias. Por eso, sólo cabe felicitarse por la ingente tarea acometida por el poeta Juan Andrés García Román, cuya excelencia como traductor avala además la calidad de los textos vertidos a nuestra lengua.

Estrechar el cerco

El problema viene cuando el lector trata de captar a través de la antología qué sea eso de la poesía romántica. Tarea que se revela imposible por lo heterogéneo de la muestra, que pinta una gran semblanza de época, sin acabar de definir a la corriente literaria. ¿Es acaso problema del antólogo? ¿Tal vez debería haber estrechado más el cerco eligiendo sólo autores prototípicamente románticos? Pero con ello se habrían perdido muchas voces y su rica diversidad. Y es que el problema es otro y emana del objeto que se trata de resumir.

Por dos razones. La primera, porque aunque Alemania sea el país del Romanticismo -pues allí se concentraron sus teóricos, los que le dieron carta de identidad, y una ingente cantidad de músicos, pintores, pensadores y escritores que participaron de la nueva corriente-, no por ello es el país que ha producido la más atractiva y conocida lírica romántica. De los poetas sobresalientes de la época -por un lado Goethe y Schiller, por otro Hölderlin y Novalis- sólo Novalis puede recibir sin reservas el calificativo de romántico, pero por desgracia murió muy joven. En cuanto a Eichendorff, Arnim, Brentano, Tieck, Uhland... no han tenido el impacto de líricos ingleses como Byron, Coleridge, Shelley, Keats o Wordsworth. Y lo mejor de su producción, visto desde hoy, cuando ya no tenemos la misma tolerancia para los resabios especulativos pedantes o los excesos de sentimentalismo exacerbado, siguen siendo los productos más frescos y sencillos, como las canciones y poemas de tono popular de ellos mismos y otros autores de lieder como el tardío Rückert.

Nos encontramos ante un riquísimo elenco de materiales de época

La segunda, de mayor calado, es que la poesía romántica, por su misma definición, no se deja resumir en la lírica. El propio antólogo, plenamente consciente, se pregunta en su introducción: «¿Es esto que el lector tiene en sus manos la poesía del Romanticismo alemán?». La respuesta es «no».

Reflexión y crítica

El mismo incluye textos teóricos, «lieder», o poemas que describen cuadros; tendría que dar un paso más para hacer justicia a lo que quiso ser la poesía romántica: una creación «universal progresiva» que traspasa y desdeña las fronteras de los géneros literarios y artísticos y además funde creación con reflexión y crítica. Siendo esto así, para poder captar ese intento imposible de poetizar la realidad entera, mezclando géneros y estilos, es indispensable recurrir a las más variadas expresiones artísticas. En literatura, además de la poesía, son indudablemente los cuentos los que mejor se adaptan por su formato y libertad de contenido para concentrar mejor todos los motivos, aspiraciones y sueños del romanticismo, pero también las novelas cortas o los fragmentos, esbozos proyectados al futuro. Si la poesía romántica es aquella «flor azul» que se le aparecía en sueños al protagonista del «Heinrich von Ofterdingen» de Novalis, esa mezcla de nocturnidad, fantasía, nostalgias de infinitud y exotismo y una subjetividad exacerbada -y por eso mismo la «flor azul» se ha convertido en el símbolo por excelencia de la poesía romántica alemana, entendida como poesía sobre la poesía-, para poder aspirar la fragancia de esta flor, además de leer algunos «lieder» de tono popular y unos pocos poemas líricos o especulativos, será también imprescindible transitar por las páginas de «El gato con botas» de Tieck, muestra excelente de la ironía romántica; leerse la mágica «Ondine» de La Motte Fouqué; peregrinar con el protagonista de la citada novela de iniciación de Novalis; asumir que las patológicas ansias de justicia del «Michael Koolhaas» de Kleist son de raíz romántica; aspirar el ambiente de misterio, exotismo y toques preciosistas de «La estatua de mármol» de Eichendorff; recordar los cuentos de los Grimm -que a tantas generaciones regalaron imágenes de un mundo simbólico a medio camino entre el idilio rural y los castillos y príncipes de ensueño- y, sin duda, sorprenderse con las páginas cargadas de misterio espectral, pero también de las típicas dobles y hasta triples lecturas románticas, del ingenioso E. T. A. Hoffmann o las «Vigilias de Bonaventura», entre otros.

En proceso

Porque eso es «poesía» romántica alemana, ese intento siempre en proceso, fragmentario, transgresor y nunca completo, que revolucionó el modo de enfocar el mundo y el lenguaje artístico. Y es que, cuando se pretende «romantizar el mundo» (Novalis), los poemas se quedan cortos y la poesía debe ser «Dichtung» (creación literaria en general), y no sólo «Poesie» (poesía): una creatividad que lo abarca y lo poetiza todo bajo cualquier forma. Una misteriosa y siempre inalcanzable flor azul.