«Europa», inmigración y sumisión

Celebré en estas páginas con ocasión de su novela «Cenicienta en Pensylvania» (2010) el buen uso que Cristina Cerrada (Madrid, 1970) hacía del tamaño de la novela corta. En «La mujer calva» (2008) me interesó el manejo de la elipsis para el desarrollo del tema de la sexualidad femenina. Esos dos ingredientes, una extensión acertada y el rendimiento de lo sugerido pero no dicho, están presentes en esta buena novela. Considero que «Europa» ayudará a situar a su autora en una primera fila de la generación de jóvenes narradoras españolas, literariamente la más rica que hemos tenido. Cuando menos creo que «Europa» es la mejor de las que lleva publicadas su autora.

Destaco, en primer lugar, su alejamiento (ya va siendo hora) del ensimismamiento en las historias del yo que han dado mucho y bueno a la novela actual, pero que comienza a necesitar cierto aire fresco. Esta vez proviene de mirar hacia unas historias de la inmigración que la guerra (parece ser que de los Balcanes, aunque la novela hurta espacios y referencias históricas concretas) forzó desde los antiguos países del Este hacia Alemania o Austria. La Europa del título es una sinécdoque del conjunto prometedor de desarrollo, vida libre, paraíso soñado de justicia... pero también el nombre de la pensión en la que Heda, la joven protagonista que había sido universitaria en su país, es sometida sexualmente.

Le beneficia ser escritora de cuentos. Esta novela hereda algo de su estética contenida

No puedo desvelar ante quién, porque la novela ha velado explicitudes que esta reseña debe respetar. Y no únicamente para que la leve intriga se sostenga, sino porque la mayor parte de la eficacia estilística de la novela radica en que el lector va asistiendo a una historia a través de indicios, pistas. Es, por tanto, una novela sometida a la perspectiva de Heda, que se refugia en sus silencios, traumatizada por una historia anterior tremenda (ya pueden imaginar a una joven hermosa en trenes, en una guerra a merced de soldados en que los propios no son mejores que los ajenos). La novela obtiene mucho de su narración fragmentaria. El lector va siendo depositario de un tapiz que se compone de retazos, que bajo nombres propios en cada capítulo desarrollan diversos focos. Algunos hay sobresalientes, como la personalidad del padre de Heda, un escritor de éxito con una novela titulada «La ofensa».

Fragilidad engañosa

El padre de Heda es condescendiente con el ambiguo dueño de la fábrica que ha colocado a Heda. También a Pamuk, el hijo revolucionario que capitanea la huelga contra los bajos salarios y la explotación. No hay solamente buenos y malos, porque entre los propios inmigrantes coexisten distintos intereses. Siendo Heda la parte aparentemente más débil, tal fragilidad es engañosa, ya que el personaje está dotado de gran fuerza, procedente de un interior inexpugnable.

De ese conflicto psicológico interior/exterior, de las vacilaciones y silencios de Heda, extrae Cristina Cerrada escenas memorables. La novela gana en la misma medida en que las elipsis, la falta de una narración omnisciente, y la fragmentación convierten en mucho más elocuente lo poco que el lector va obteniendo, pero que resulta bastante para trazar un cuadro en el que la Europa soñada termina siendo duro campo de batalla por la supervivencia. Me parece mejor cuando logra contención y supera cierto melodramatismo expresivo y enfático con el que arranca la novela. Le beneficia ser escritora de cuentos, porque esta novela hereda algo de la estética contenida del género hermano.