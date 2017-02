«Escenas do cambio», realidad subtitulada

La niña del vestido rojo, sí, la que lleva paraguas en el centro del vestíbulo, guarda un cocodrilo verde en la maleta. Y cuando la abra, le va a morder. En la cafetería, espera el tren una joven con rasgos asiáticos. Trabaja para los servicios secretos chinos. Algunos de sus compatriotas se han envenenado con una tarta de Santiago.

Mientras, los hombres de Marte que pretenden invadir Orense dan instrucciones por su móvil. Qué bonito moño luce la chica que va a pedir en la barra. Sobre el andén, tres ancianas buscan novio. La de la bufanda quiere enamorarse con todas las consecuencias. La de las gafas amarillas, en cambio, se conformaría con un amor de verano.

Todos son viajeros o allegados que se despiden, suben a algún vagón, se apean o se reencuentran. Es sábado por la mañana y por la megafonía se ruega no cruzar las vías. El festival de invierno de teatro, danza y arte en acción «Escenas do cambio» acaba de comenzar en Compostela. No terminará hasta el 15 de febrero. En la estación de ferrocarril se desarrolla «A veces creo que te veo», una intervención urbana del argentino Mariano Pensotti que indaga en los límites de la realidad y la ficción. Sentados en diferentes rincones, cuatro escritores gallegos (Antón Lopo, Teresa Moure, Antía Otero y Carlos Santiago) teclean en sus portátiles durante dos horas cuanto ven y lo que imaginan. Sus textos se proyectan en pantallas que convierten en públicas las historias privadas de los ciudadanos y a estos, con su anonimato roto, en inesperados personajes teatrales.

«La obra tiene mucho que ver con la idea de la observación. Transformamos a un grupo de escritores en cámaras literarias de vigilancia. Y me interesa hacerlo en estaciones de tren, espacios en los últimos años muy vigilados por montones de cámaras de seguridad que nadie sabe muy bien quién controla. Esta obra intenta crear una vigilancia de otro tipo. Su perspectiva y los aspectos en que focalizan son diferentes. Aparentemente todos vemos lo mismo, pero no», comenta Pensotti.

En realidad, no dista de lo que suele hacer cualquiera cuando espera en una estación.

Justamente -explica Pensotti- partimos de ahí. Es un lugar con una carga literaria y teatral muy fuerte, porque hay gente que se está yendo, llegando, despidiendo... Hay una mezcla de personajes enorme. Y es uno de esos espacios donde disfrutamos de un permiso para observar a la gente que no tenemos en otros entornos. Siempre estás perdiendo el tiempo, esperando el próximo tren, a alguien...

Un telón invisible

Prosigue Mariano Pensotti: «Uno puede mirar a los otros con un detenimiento que tal vez no se da en una plaza, en un bar en el centro... Por eso tiene tanto sentido. Además, aquí uno no se comporta como lo haría en un espacio privado, sino que está actuando de sí mismo. Intentamos hacer visible cuán teatral es la vida cotidiana».

El varón del abrigo azul y bandolera negra, que hoy desayunó un café poco cargado, inaugura la narración. Casi una hora después sigue en la estación. Sus labios leen con fruición, en voz baja, cada nuevo mensaje. Unos se recrean. Otros se esconden. «Es un proyecto que vengo presentando desde hace siete años en diferentes ciudades del mundo y la reacción siempre es distinta. Cuando lo estrenamos en Berlín, un fin de semana por la noche en una parada de metro, había muchos grupos de adolescentes y de jóvenes. Querían ser protagonistas. Hacían cosas para llamar la atención de los escritores. En cambio, en Varsovia, la gente estaba más tímida e, incluso, cuando veían que estaban hablando sobre ellos no les gustaba demasiado», detalla Pensotti en la misma mesa donde minutos antes los participantes del congreso socialista charlaban entusiasmados porque son felices.

Mariano Pensotti, autor de «A veces creo que te veo» - Miguel Muñiz

«Hora de fumar. Adiós». El relato se congela en la cafetería. Y un telón invisible cae sin más pretensiones. Nada se ha grabado y, aunque los textos se archivarán, Pensotti no prevé hacer nada con ellos. Un día más ha comprobado «que la palabra escrita sigue siendo poderosa. Si tomáramos fotografías de la gente y las proyectáramos, no tendría ninguna importancia. Pero eso de agarrar a una persona y armar una ficción sobre ella sigue siendo fuerte. Es como subtitular la realidad».

En lo que acaba de ocurrir, Pablo Fidalgo, director de «Escenas do cambio», ve un coro escribiendo lo que observa. Escribir no deja de ser una forma de escuchar. Ese es el hilo conductor de la tercera edición de este festival que se desarrolla en la Ciudad de la Cultura -«espacio complejo y polémico, pero muy atractivo para los artistas»- y en otros escenarios de la capital gallega, incluidas las rúas de su casco histórico Patrimonio de la Humanidad, de las que salieron grupos como Chévere y Matarile, que celebran treinta años de trayectoria con «Cheverografías» y «Antes de la metralla».

Muchas direcciones

El festival, cuya programación completa se puede consultar en «escenasdocambio.org», «es una escucha en muchas direcciones», ahonda Fidalgo.

En esa línea están piezas como la reunión vocal-musical «Entre [hu] ecos», de Loreto Martínez Troncoso, en la iglesia desacralizada de San Domingos de Bonaval; «Crazy but true», de Ant Hampton, donde un panel de expertos de entre siete y once años hablará para adultos; «The quiet volume», de Hampton y Tim Etchells, una obra susurrada a través de unos auriculares en la sala de lectura de la biblioteca del Gaiás; o «Mateluna», del chileno Guillermo Calderón, que discute la inocencia de un preso condenado a dieciséis años de cárcel.

Además de una muy nutrida participación gallega, hay numerosas producciones, talleres y conferencias de Argentina, Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Mozambique, Chile, Madrid o País Vasco. «Está pensando para verlo entero, como una exposición», recomienda Pablo Fidalgo.