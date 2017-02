Una entropía exquisita en el estand de ABC Cultural

Once artistas inconmensurables, todos ellos jóvenes y acostumbrados a estilos y materiales muy distintos. El estand de ABC Cultural en ARCO se ha lanzado a la aventura de juntarlos a todos ante un muro en blanco para que cada uno, sin saber previamente lo que iban a hacer los demás, plasmase su arte sobre la pared. El principio de entropía habla de la tendencia natural de los objetos a caer en el desorden. Algo parecido se ha intentado en las intervenciones de este diario en la feria, con la esperanza de que el desorden pueda dar de sí una obra de arte mayor.

Los propios artistas invitados son conscientes de la dificultad de la tarea pero también de lo enriquecedor de la misma. Aunque todos se plantan frente al muro habiendo planeado lo que van a pintar, ninguno sabía lo que iban a hacer los demás, ni qué lugar ocuparía su obra. Y destacan que en ese desconocimiento está el atractivo de la iniciativa. José Antonio Vallejo(Madrid, 1984), que dibuja unos hombrecillos de color rosa atados por un hilo rojo a unos árboles negros que resultan ser mujeres con sombrero, hace énfasis en esto: «La espontaneidad es muy importante, que salga todo natural».

También Fran Ramírez (Herrera, Sevilla, 1984), que define su estilo como «collage acumulativo o collage pictórico», destaca la improvisación como factor creativo: «Yo vengo con las figuras que voy a utilizar ya preparadas, pero hasta que me pongo a trabajar no sé cómo las voy a combinar». El resultado es una amalgama de imágenes variopintas de iconos de la cultura pop: Nintendo, Super Mario Bros, el robot de Futurama, Jack Daniels… y la Virgen María. Para Ramírez, parte de la gracia de la experiencia reside en el enorme contraste que se da entre los artistas: «Por ejemplo, Ana Barriga y yo ensuciamos mucho la pared, mientras que otros son mucho más técnicos».

En efecto, de un solo golpe de vista se advierten diferencias abismales en la pared del estand de esta revista. Manuel Antonio Domínguez (Villablanca, Huelva, 1976) hace dibujos muy técnicos, detallados y de trazo fino, nada que ver con la pintura dispersa y sin contorno que Ana Barriga (Jerez de la Frontera, 1984) ha hecho con sprays. En opinión de Domínguez, «cada uno empieza a lo suyo, y luego poco a poco hay que ir coordinando e integrando las obras entre sí, gestionando el espacio». Para Miguel Ángel Fúnez (Madrid, 1988), «la técnica del cadáver exquisito es la única que existe para unir estilos tan diferentes».

«Compara, por ejemplo, la fuerza de Ana con mi delicadeza–dice Vallejo–. El cadáver exquisito es muy instructivo, conoces otras líneas de investigación, su forma de pensar, cómo funciona su lenguaje…». Cree que en un experimento como éste lo decisivo es «tener una visión global de la pieza, no centrarte sólo en tu parte, sino tener presente el resultado global».

Pero los inconvenientes estéticos no son los únicos. Otros, más prosaicos, obstaculizan la tarea de los artistas. Muchos de ellos no están acostumbrados a trabajar siendo observados, y la gran visibilidad que les ofrece ARCO tiene la contrapartida de trabajar bajo el escrutinio de las cámaras y las miradas curiosas de los visitantes. Otros tienen dificultades a la hora de aplicar sus técnicas de pintura sobre la superficie de una pared. Además, el reloj aprieta y no permite tomarse un respiro. A pesar de todos los escollos, se confían al poder de la entropía. En palabras de Fúnez, «a ver qué pasa según vaya avanzando la feria». Ese es el testigo que ahora le pasan a Concha Martínez Barreto, Rafael Jiménez, Estefanía Martín Sáenz, Javier Conde, Olga de Dios y Federico Sposato.