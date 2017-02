Elena Bajo, ganadora del V Premio Audemars Piguet

La artista Elena Bajo muestra desde hoy su obra galardonada con el V Premio Audemars Piguet en la sala VIP en ARCOmadrid 2017. Su obra increpa la crisis a distintos niveles y su preocupación por la situación medioambiental a través de los materiales empleados.

El trabajo premiado, All Tangled Up in a Fading Star, es un proyecto conjunto presentado por García Galería –Madrid– y ANNEX 14 –Zúrich– y forma parte de la serie «Cosmic Distress». Este trabajo hace alusión a la falta de expectativas del ser humano en «un clima de crisis económica, social, política y personal». En este ambiente, Elena Bajo plantea la destrucción de las relaciones sociales debido a la influencia de la tecnología.

Para esta madrileña, que vive y trabaja entre Berlín y Los Ángeles, el espacio de trabajo es muy importante para elaborar la obra. All Tangled Up in a Fading Star se desarrolló en un taller de Madrid donde se interrumpió el proceso de fabricación de doce estructuras cúbicas de plástico, el cual, es «uno de los materiales más contaminantes del planeta y que permanece sin destruirse por más de 500 años». La obra pretende aclarar que el proceso del reciclado puede revertir esta situación y ser utilizado como fuente de energía.

Elena Bajo, nacida en 1976, emplea una técnica multidisciplinar basada en la escultura, la performance y la realidad virtual –donde los visitantes pueden usar auriculares para interactuar en un viaje inducido por drogas del futuro fabricadas por grupos disidentes en contra de una dictadura neoliberal–. El trabajo se inspira en el ready-made de Marcel Duchamp, ya que, «mezclando elementos orgánicos e inorgánicos, la obra se produce de forma no consciente en una fábrica, producida por profesionales no artistas».

Esta autora creó el colectivo D’CLUB para luchar contra el cambio climático y ha expuesto recientemente en la Kunsthalle Sao Paolo (Brasil). La obra ha sido seleccionada entre 33 proyectos por un jurado formado por personalidades como Borja Baselga, director de la Fundación Banco Santander; Rosina Gómez Baeza, Factoría Cultural (Matadero Madrid); o Winka Angelrath, directora de Exposiciones de Audemars Piguet. El premio está dotado con 15.000 euros para la producción de la obra.