Culminación de sagas legendarias

«Uncharted 4. A Thief’s End». Naughty Dog, Sony. Las aventuras de Nathan Drake terminan con un capítulo que se atreve a navegar en las profundidades psicológicas del personaje, contraponiendo sus obsesiones personales con sus vínculos más íntimos. Diálogos ingeniosos, acción espectacular, unos gráficos de infarto y un ritmo narrativo irreprochable configuran una despedida a la altura de la saga. Imprescindible.

«Dishonored 2». Arkane Studios, Bethesda. Sigilo sobrenatural en Karnaca, una urbe fantástica con inspiración mediterránea y una interpretación muy personal de la estética «steampunk» en un 1851 alternativo. El magistral diseño de niveles merece una mención especial, configurando grandes espacios que explorar y donde experimentar con las profundas mecánicas jugables de sus dos protagonistas, Corvo y Emily.

«Dark Souls III». From Software, Bandai Namco. El final de la trilogía más influyente de los últimos años sigue sorprendiendo por su confianza ciega en el jugador. La reciente expansión «Ashes of Ariandel», a pesar de su corta duración, consigue presentar uno de los jefes más desafiantes y conseguidos, en una serie que ha elevado estos enfrentamientos memorables a categoría de arte.

«Titanfall 2». Respawn Entertainment, Electronic Arts. Un «shooter» frenético basado en la compenetración entre hombre y máquina. Movimientos ágiles, fluidos y elegantes tanto en el multijugador como en la campaña, una sorprendente amalgama de creatividad, artesanía y talento.

«Deus Ex Mankind Divided». Eidos Montreal, Square Enix. Transhumanismo, conspiraciones y terrorismo en una Praga convertida en estado policial. Ambición narrativa, libertad de acción y filosofía de altos vueltos en el regreso de Adam Jensen en su lucha con los Illuminati.

Dos series clásicas como «Tomb Raider» y «Ratchet & Clank» regresan con nuevos juegos

«Watch Dogs 2». Ubisoft Montreal, Ubisoft. Con un tono mucho más leve y desenfadado a la vez que ácido, esta secuela se ambienta en la ciudad de San Francisco y sigue ponderando los mismos grandes miedos y preocupaciones de nuestra sociedad tecnológica, la hiperconectividad y la pérdida de privacidad, mientras apunta su humor hacia Silicon Valley y referentes de la cultura pop. Misiones ingeniosas y un protagonista socarrón completan un juego de mundo abierto donde «hackear» la propia ciudad se convierte en nuestra mejor baza.

«Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration». Crystal Dynamics, Square Enix. El gran icono de los videojuegos vuelve con una aventura donde busca la legendaria ciudad de Kitezh en la inmensidad de Siberia. Esta edición para PlayStation 4 viene cargada de contenidos adicionales, como una expansión centrada en Baba Yaga y la posibilidad de explorar la mansión Croft en realidad virtual.

«The Witcher 3 Wild Hunt: Game of the Year Edition». CD Prokekt RED, Bandai Namco. El mejor juego de rol de todos los tiempos en un nuevo paquete que incluye sus dos sobresalientes expansiones, «Hearts of Stone» y «Blood and Wine». De las gélidas islas Skellige a los soleados viñedos de Toussaint, la gesta de Geralt de Rivia acumula ciento cincuenta horas de una calidad narrativa superlativa.

«Overwatch». Blizzard Entertainment. La primera franquicia nueva de Blizzard en 17 años ha convencido a millones de personas en todo el mundo con su amplio y diverso reparto de personajes peculiares. Un juego muy colorido exclusivamente multijugador que ha cosechado un gran reconocimiento en el ámbito de los «e-Sports».

«Ratchet & Clank». Insomniac Games, Sony. Extraordinario remake en un juego de plataformas y acción para toda la familia. Su lanzamiento coincidió con el estreno en cines de la película, pero su calidad supera con creces a la versión cinematográfica. Captura las mejoras ideas de la extensa franquicia con un título tan efectivo como amable.