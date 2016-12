Cuando la música se hace literatura

«BOB DYLAN. LETRAS COMPLETAS». Malpaso. 1.320 páginas. 35 euros. Su reciente Premio Nobel ha puesto el foco en el mayor o menor valor literario de sus letras, según versiones, pero lo cierto es que Bob Dylan ya estaba considerado como un artista fundamental para entender el desarrollo de la música popular en los últimos cincuenta años. Este volumen bilingüe recoge la edición descatalogada y publicada en 2007 por la editorial ya desaparecida Global Rhythm, con el añadido de otros 36 temas. Divididos por discos, cada composición tiene también su propio relato explicativo. Una inmersión completa en el enigmático mundo literario de Dylan, en el que se mezclan la Biblia, Shakespeare y otro sinfín de influencias, además de personajes cotidianos de cualquier ciudad estadounidense.

«SCAR TISSUE». Anthony Kiedis y Larry Sloman. Capitán Swing. 496 páginas. 25 euros. Lo extraño es que el cantante de Red Hot Chili Peppers haya llegado a escribir esta biografía, habiendo vivido al límite de la resistencia humana. Abusó de todo tipo de drogas desde temprana edad, ya que su padre era camello en Los Ángeles, en una especie de carrera alocada hacia el suicidio. Ello no le impidió crear una banda y convertirla en lo que es desde la primera mitad de los años ochenta, un icono incombustible del «funk-rock». No hay remordimiento, pero tampoco, ni mucho menos, apología. Se trata, sobre todo, de un relato de supervivencia.

«M TRAIN». Patti Smith. Lumen. 288 páginas. 19,90 euros. No es una autobiografía al uso, sino más bien un ejercicio literario en el que Patti Smith divaga sobre pequeños acontecimientos diarios que le remiten a viajes y experiencias pasadas. Casi siempre con la sombra presente de su marido, Fred Sonic Smith, fallecido en 1994. Emocionantes excursiones intelectuales en las que aparecen sus ídolos de las artes y la literatura y que forman una lectura gozosa.

«MORRISSEY. AUTOBIOGRAFÍA».Morrissey. Malpaso. 469 páginas. 26 euros. El exlíder de The Smiths posee una enorme carga de resentimiento que ha explotado en una prosa que sorprende por su belleza y su riqueza de imágenes. El exceso es su marca definitoria: deja pocos títeres con cabeza en su camino (las descripciones de los personajes pueden ser acertadas o no, pero siempre son muy ingeniosas), su imagen de Manchester es dantesca, ama sin límite a ese público multitudinario y revoltoso que acude a sus conciertos y no admite medias tintas, como su división del mundo entre vegetarianos y caníbales.

«TOCA EL PIANO: INTERPRETA A BACH EN SEIS SEMANAS» James Rhodes. Malpaso. 96 páginas. 14,90 euros. Tras mostrarnos su atormentada vida con «Instrumental», su «best seller» autobiográfico, el pianista James Rhodes quiere enseñarnos a tocar el instrumento que le salvó la vida. Según él, con 45 minutos de práctica al día podemos enfrentarnos con solvencia a una partitura de Bach. Así como resulta un intérprete atípico, su método es poco académico, pero puede dar una oportunidad a todos aquellos que se han sentido abatidos por el tedio ante las teclas. Rhodes vuelve a hacer la música clásica más cercana y asequible al común de los mortales.

«A TODO RIESGO. MEMORIAS AIRADAS DE UNA PRETENDER». Chrissie Hynde. Malpaso. 344 páginas. 22 euros. Aunque sin una vocación tóxica tan pronunciada como la de Anthony Kiedis, Chrissie Hynde anduvo también por el lado salvaje antes de dar forma a los Pretenders. Su estilo es directo, sin adornos. Así describe su infancia y adolescencia en las ciudades anodinas de Ohio -en las que, sin embargo, encontró múltiples problemas-, y su marcha a Londres, donde vivió desde su epicentro el germen del punk para finalmente formar la banda que le daría fama, aunque con el pago de sufrir la baja de dos de sus miembros originales, James Honeyman-Scott y Pete Farndon. Es la crónica de una época a través de los ojos de una rebelde con una causa: vivir el mundo del «rock and roll» hasta sus últimas consecuencias.

«SABINA. NO AMENECE JAMÁS». Javier Menéndez Flores. Blume. 288 páginas. 29,90 euros. Si se empieza a reconocer el valor literario de los cantautores, no está de más reivindicar la figura de uno de nuestros artistas más reconocidos, Joaquín Sabina. El periodista y escritor Javier Menéndez Flores, que ya escribió dos libros sobre el músico de Úbeda (uno de ellos en colaboración con él), hace un estudio pormenorizado de sus canciones, divididas por temáticas, recursos estilísticos, colaboraciones... con el añadido de un buen número de fotografías y de opiniones de otros personajes populares.

«BORN TO RUN». Bruce Springsteen. Malpaso. 568 páginas. 22,90 euros. Fue todo un bombazo editorial: una de las grandes figuras del «rock» se desnuda para contar su trayecto vital y sus pensamientos más íntimos. La gran sorpresa fue el reconocimiento de sus depresiones . No se deja nada en el tintero: la pésima relación con su padre, el descubrimiento a través de Elvis Presley de que el «rock and roll» podía dar un nuevo sentido a su vida, la génesis de cada uno de sus discos y su relación con las mujeres, el alcohol y los miembros de la E Street Band... Un atracón de datos inestimables para cualquier fan del «Boss».

«AUN NO ESTOY MUERTO» Phil Collins. Aguilar. 496 páginas. 19,90 euros. Grandes dosis de autoflagelación incluye Phil Collins en su autobiografía, consciente de haber pasado de ser una superestrella del pop a un perjudicial exceso de exposición pública. Incluye un sinfín de anécdotas, sus problemas con el alcohol, la carrera de Genesis... es la mirada de un hombre en permanente asombro ante el boato del «rock».