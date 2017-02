«Breve historia de España», España está en nosotros

Nunca está de más recordar la advertencia de la máxima clásica: «Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla». A repetir, naturalmente, los errores, algo que acecha especialmente en tiempos complicados como los actuales. Para conocer la trayectoria colectiva nada mejor que un buen libro de historia. Y aún mejor si a la solvencia y al rigor exigibles se unen un estilo impecable y una lograda amenidad, consiguiendo que su lectura resulte un cometido tan provechoso como placentero.

Esto sucede con creces en «Breve historia de España», de Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, premio Nacional de Historia, autor de un sinfín de libros y artículos de esta disciplina, y de las novelas históricas «Tu rostro con la marea» (Martínez Roca) y «Alguien heló tus labios» (Kailas), y del historiador José Manuel González Vesga, que ahora aparece en una nueva edición actualizada que llega prácticamente hasta nuestros días.

Enormes retos

En este sentido, es sin duda oportuno y esclarecedor el último capítulo, titulado «La dudosa modernidad del siglo XXI». En él, que alcanza hasta las elecciones del pasado año, se abordan y analizan cuestiones que sitúan a España en estos momentos ante retos de gran envergadura, como son la aparición de Podemos, con un populismo que pretende hacer tabla rasa prometiendo «paraísos» que, en la realidad, ya se sabe a dónde conducen -ahí está la Venezuela de Maduro, modelo podemita-, o el órdago lanzado por el secesionismo catalán.

Ya al publicarse su primera edición, hace más de dos décadas, la obra alcanzó rápidamente los primeros puestos de los libros más vendidos y ese éxito la ha acompañado en sus sucesivas reediciones puestas al día. Hasta tal punto que el trabajo de Fernando García de Cortázar y González Vesga se ha convertido en el «best seller» de la historiografía española de los últimos años. Un dato que revela un hecho de gran importancia como es el de haber acrecentado el interés hacia la Historia de un público no especializado.

Legítimo orgullo

La excelente acogida no es extraña, dado que el estudio cumple de manera extraordinaria su propósito de ofrecer una síntesis del discurrir de nuestra nación. Tarea, sin duda, nada fácil la de resumir y dar las claves de siglos y siglos plenos de acontecimientos, en muchos casos decisivos no solo para España sino para el mundo entero, como fue, por ejemplo, el descubrimiento de América en 1492. Máxime cuando, como señalan sus autores, su «Breve historia de España» «no ha de ser sólo la de sus reyes y héroes, sino también la del arado y la oveja, los viajes marítimos y la burocracia, las leyes y los libros y, sobre todo, un recuerdo de quienes aguantaron los golpes de la esclavitud, la explotación o el dolor».

En efecto, no sólo se recoge todo cuanto aconteció, proporcionándonos una completa visión de un itinerario rico y complejo. La amplia documentación manejada, de fuentes primarias y secundarias, no es mera y fría erudición. La obra nos hace vivir la Historia y nos transmite (es uno de sus grandes aciertos), un legítimo orgullo. Como reza la cita de Eugenio de Nora que encabeza el primer capítulo, no estamos ante la «historia que bosteza en los libros», sino ante una historia viva porque «¡España está en nosotros!».