ArtsLibris destaca el papel del libro en ARCO

No todo ARCO está centrado en la exposición de grandes obras de arte. En esta edición de 2017, por segundo año consecutivo, los visitantes que se paseen por entre los pabellones 7 y 9 de IFEMA, además de imbuirse de todas las grandes propuestas del arte contemporáneo que se presentan en la feria, podrán contemplar y adquirir los diferentes libros, fotolibros y ediciones de obras de artistas en formatos múltiplos que se exhiben dentro de la sección ArtsLibris.

«La idea es sencilla», nos dice Pedro Torres, coordinador de la iniciativa. «Desde hace varios años ARCO ha intentado dar cierta visibilidad, además de a las obras típicas, a formatos distintos, tales como revistas o libros de arte. El año pasado, sin embargo, decidieron hacerlo de una manera más seria y contactaron con nosotros para montar esta sección. Somos una feria muy consolidada. Llevamos siete años en Barcelona promoviendo la edición contemporánea y la comercialización de libros de artista y de fotolibros. Por fortuna, este es el segundo año que venimos aquí también».

El principal valor añadido de ArtsLibris es el producto que ofrece. Este 2017 acuden 25 editores diferentes, que ponen a la venta una gran cantidad de obras. «La característica esencial es la edición. Aquí no solo se venden libros, pero los productos que se pueden adquirir siguen esas mismas reglas de ser fabricados en serie; de ser editados tantas veces como se necesite. Gracias a eso la gente aquí se puede encontrar cosas mucho más accesibles, muy interesantes pero no tan caras como obras para coleccionistas». De esta manera, cualquier visitante podrá elegir entre comprar fanzines por 4 o 5 euros, hasta obras más exclusivas, «piezas únicas» valoradas entre los mil y los mil quinientos.

En España el mercado de los libros de arte y de los fotolibros tiene cada vez más repercusión, y una de las principales «culpables» es la feria barcelonesa. Desde que comenzó hace siete años se ha consolidado como el epicentro desde el que los diferentes editores internacionales se han podido dar a conocer dentro de nuestras fronteras. ARCO constituye para ellos, además, una gran oportunidad para crecer, ya que les permite llegar a más gente. «El año pasado trajimos a 19 editores nacionales e internacionales, y nos fue muy bien. Este año abrimos convocatoria para acudir aquí y se presentaron muchísimos más. Tuvimos que hacer una tarea de selección. Al final hemos traído a 25, lo que supone un incremento considerable para tratarse de tan poco tiempo».

Entre los editores que exhiben obras se encuentran la española Casa de Velázquez, la parisina WE DO NOT WORK ALONE y el italiano Studio Montespecchio. Argentina también juega un papel importante con la presencia de tres editores distintos: Big Sur Books, Del Infinito e Instantes Gráficos.