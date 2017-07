«Apuntes sobre topología escultórica #1».Dialécticas de las superficies planas de Clara Sánchez Sala

En topología se estudian aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que quedan inalteradas, es decir, se analizan las reglas de unión e intersección entre diversos elementos.

La escultura, sin duda, dota de forma a la materia. Es por ello que considero que esta práctica artística esta estrechamente ligada con la topología científica, ya que trata acerca de las superficies, y la dirección entre otros.

Durante estos últimos meses, cayeron en mis manos dos catálogos acerca de la escultura alemana de los años 60. Desconocía a muchos de los artistas cuyos trabajos se mostraban en aquellas páginas satinadas con fotografías en blanco y negro, ya que estas publicaciones pertenecían a una pequeña galería local que ya estaba cerrada y muchos de ellos no habían salido de su país natal.

Imposible comparar

Tras ojear varias veces las imágenes me di cuenta de que en el pie de foto no aparecían las dimensiones exactas de las piezas, y además no habían sido fotografiadas en un determinado espacio con algún cuerpo u objeto reconocible con el que poder comparar para saber las dimensiones aproximadas.

No tenían ninguna orientación, ni espacial, ni formal de las piezas, solo una aproximación a ellas a través de una imagen plana. Una representación escultórica a partir de una fotografía.

Inmediatamente intenté solucionar este vacío reproduciendo las imágenes varias veces, recortándolas y pegándolas con la intención de poder visualizar y representar todas las partes del objeto en un mismo plano.

«En topología, una esfera no se distingue de un cubo. Son objetos topológicamente equivalentes»

El «collage» presupone una poética basada en, reorganiza la visión. Mediante la yuxtaposición de imágenes me permite generar un nuevo elemento.

Los «collages» que realicé dificultaron aún más la comprensión del objeto representado al espectador, pues este no tenía un referente natural inmediato de la escultura, y observaba la imagen como una nueva pieza escultórica con total independencia de la original.

Una transformación continua y reversible

En topología, una esfera no se distingue de un cubo, son objetos topológicamente equivalentes, porque se pasa de uno a otro mediante una transformación continua y reversible. Me di cuenta de que realmente lo importante no era lo que había sido ya definido, sino la representación de otro tipo de escultura en base a la misma forma original.

«Apuntes sobre topología escultórica #1» pretende mostrar el inicio de un proyecto acerca del «collage» y la escultura. El compendio de imágenes seleccionadas que aquí se muestran son breves ejercicios que hacen referencia a dialécticas de linealidad, ruptura, y yuxtaposición de superficie plana y volumen. Presentando una tensión dialéctica entre el todo y sus partes, donde la propia composición señala la naturaleza fragmentaria inherente del «collage», a través de las capas que se acoplan mostrando una nueva imagen de la escultura representada.