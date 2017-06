Álvaro Espina: «Mi aproximación a la novela história es de ficción minimalista»

Álvaro Espina no es un extraño en el mundo de las letras. En total, ha publicado más de cien ensayos, libros y artículos. Sin embargo, «Cerbantes en la casa de Éboli» es su primera novela. En el transcurso de la misma, el autor traslada al lector a la época del Madrid de los Austrias y recrea las circunstancias que vivió Miguel de Cervantes en su juventud, partiendo del hallazgo de un supuesto manuscrito cervantino.

Dicho manuscrito, dictado por el propio Cervantes, habría salido a la luz tras el terremoto de Orán en 2008, y contendría una detallada autobiografía. Por razones de espacio, esta edición bucea en apenas tres años de su vida (1566-1569), período en el que el joven escritor habría habitado en Madrid, al servicio de los príncipes de Éboli, una licencia poética que el autor se permite en el contexto de una obra de gran rigor histórico.

«Para la estructura de la novela, intenté utilizar la misma técnica que Cervantes hubiera utilizado para redactar sus memorias. De hecho, es la misma que empleó él en la concepción del Quijote», explicó Espina en una entrevista concedida a ABC con motivo de la presentación de su obra.

Ficción minimalista

«Mi aproximación a la novela história es de ficción minimalista. Aquello que está documentado no puede editarse. Las únicas licencias que me permito son acerca de cuestiones que se desconocen. Por ejemplo, en este caso, sabemos que la hija mayor de los príncipes de Éboli tuvo un preceptor, pero no el nombre del mismo. En la novela, sitúo a Cervantes como tal para ubicarle en el centro de las intrigas de la corte de Felipe II», contó el autor.

Aunque se trata de la primera vez que novela la vida del escritor, Espina ha dedicado años a estudiar y analizar su figura. De hecho, estuvo a punto de ser el tema de su tesis doctoral. «Cuando era ayudante de profesor en la universidad, me empapé de la historia de las mentalidades del Renacimiento. Quería escribir acerca de Cervantes y su tiempo para mi tesina, pero mis compañeros del departamento me recomendaron que postergara el proyecto. Así se convirtió en mi obra de madurez», relató Espina.

En 2016, cuando el autor buscaba editor para su novela, se conmemoró el IV Centenario de la muerte de Cervantes. Por esa razón, Espina temía que su proyecto tuviera mucha competencia y no despertara interés. Sorprendentemente, pese a lo propicio de la fecha, las editoriales no se colapsaron con proyectos acerca de la vida del inventor del más famoso hidalgo de la Mancha.

El fin de las princesas del Renacimiento

«Cerbantes en la casa de Éboli» ofrece un retrato inusual de una de las figuras más enigmáticas de la historia de nuestro país, Ana de Mendoza, Princesa de Éboli.

«Me he separado radicalmente de la leyenda de Ana de Mendoza, que fue propagada con el objetivo de destruir su honor. Muerto su marido Ruy Gómez de Silva, Ana se convirtió en la cabeza de la facción opuesta a la política de Felipe II. Por ello el monarca decidió encarcelarla hasta el día de su muerte y extender rumores sobre su figura, dando origen a una leyenda morbosa y enfermiza. La novela se sitúa en los momentos finales de las grandes princesas del Renacimiento, cuando el absolutismo volvió a encerrar a las mujeres en casa».

«Cerbantes en la casa de Éboli» fue presentada hoy por el historiador José Álvarez Junco («el autor desarrolla una trama casi policiaca que mezcla gracia y erudición») y por la escritora Julia Navarro («Álvaro Espina es un gran contador de historias y su conocimiento de la época es extraordinario») en Madrid.